Знищили "Тор", гармату й міномет "Тюльпан": "Азов" зірвав плани ЗС РФ біля Тернів (відео)

На Кремінському напрямку оператори безпілотників виявляли ворожу техніку та атакували її. В результаті було ліквідовано системи ППО, бронетехніку та артилерію.

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Біля Тернів Донецької області 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Нацгвардії знищила військову техніку Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили в пресслужбі бригади в Telegram.

На Кремінському напрямку РУБпАК бригади "Азов" за допомогою FPV-дронів уразили російські системи протиповітряної оборони, танки, бронетехніку, артилерію.

"Кожна знищена бойова одиниця — це зірваний ворожий задум та збережене життя воїнів", — йдеться у повідомленні.

В "Азові" опублікували ролик, у якому показали, як безпілотні літальні апарати знаходили ворожу техніку та вдало атакували. Таким чином українські бійці уразили ЗРК "Тор", БМП, танк, БМД-4, БТР, гармату та міномет "Тюльпан".

Нагадаємо, 3 квітня у пресслужбі бригади "Азов" знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек" поблизу Тернів Донецької області. Зокрема, ворог перекидав військову техніку для обстрілу позицій Збройних сил України на Кремінському напрямку. Натомість "Азов" вчасно помітив противника та ліквідував техніку за допомогою прямого влучання.

12 квітня стало відомо, що на Запорізькому напрямку українські військові помітили ворожий зенітно-ракетний комплекс 9К332 "Тор" у модифікації М2. Оператори розвідувального безпілотника передали координати артилеристам, які спрямували вогонь РСЗВ HIMARS по техніці російських окупантів. Зокрема, могло бути застосовано високоточну ракету GMLRS M31.