Уничтожили "Тор", пушку и миномет "Тюльпан": "Азов" сорвал планы ВС РФ возле Тернов (видео)

На Кременском направлении операторы беспилотников обнаруживали вражескую технику и атаковали ее. В результате были ликвидированы системы ПВО, бронетехника и артиллерия.

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Возле Тернов Донецкой области 12-я бригада специального назначения "Азов" Нацгвардии уничтожила военную технику Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Telegram.

На Кременском направлении РУБпАК бригады "Азов" с помощью FPV-дронов поразили российские системы противовоздушной обороны, танки, бронетехнику, артиллерию.

"Каждая уничтоженная боевая единица — это сорванный вражеский замысел и сохраненная жизнь воинов", — говорится в сообщении.

В "Азове" опубликовали ролик, в котором показали, как беспилотные летательные аппараты находили вражескую технику и удачно атаковали. Таким образом украинские бойцы поразили ЗРК "Тор", БМП, танк, БМД-4, БТР, пушку и миномет "Тюльпан".

Напомним, 3 апреля в пресс-службе бригады "Азов" уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" вблизи Тернов Донецкой области. В частности, враг перебрасывал военную технику для обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Кременском направлении. Зато "Азов" вовремя заметил противника и ликвидировал технику с помощью прямого попадания.

12 апреля стало известно, что на Запорожском направлении украинские военные заметили вражеский зенитно-ракетный комплекс 9К332 "Тор" в модификации М2. Операторы разведывательного беспилотника передали координаты артиллеристам, которые направили огонь РСЗО HIMARS по технике российских оккупантов. В частности, могла быть применена высокоточная ракета GMLRS M31.