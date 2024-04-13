"1200 кілометрів не ліміт": у Сирського розповіли, на яку відстань можуть атакувати ЗСУ

В Україні триває щоденна робота щодо покращення можливостей завдавати ударів по території Росії, розповів заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський.

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Збройні сили України можуть атакувати ворога на відстань в 1 тисячу 200 кілометрів вглиб Російської Федерації. За словами заступника головнокомандувача ЗСУ Вадима Сухаревського, це не ліміт. Про це він розповів у коментарі журналістам, передає УНІАН.

Журналісти запитали в Сухаревського, наскільки збільшилися спроможності українських військових завдавати ударів по території Росії після атаки на завод, на якому ворог збирав ударні дрони типу Shahed, у місті Єлабуга в Татарстані за 1200 кілометрів. Натомість він відмовився називати максимальну дальність ураження українського озброєння.

Проте заступник головнокомандувача зауважив, що не хоче відкривати всіх карт, проте наразі триває повсякденна робота щодо покращення "цих моментів".

"І повірте, уже на сьогоднішній, і навіть на вчорашній день, тисяча двісті — це не ліміт", — сказав Вадим Сухаревський.

Атака БПЛА на завод у Татарстані

Вранці 2 квітня стало відомо, що безпілотники атакували підприємства в Нижньокамську та Єлабузі, де виробляли БПЛА типу Shahed, в Татарстані. За словами голови республіки Рустама Мінніханова, технологічний процес на заводі нібито не порушено.

У росЗМІ розповіли, що завод у Єлабузі нібито атакував український дрон UJ-22 Airborne, який може нести не менше 20 кілограмів вибухівки. Тоді як в іншому мілітарі російському Telegram-каналі зазначили, що в атаці мій взяти участь цивільний український легкомоторний літак А-22, проте перероблений в безпілотний літальний апарат.

Нагадаємо, 12 квітня у росЗМІ повідомили про вибухи в Мордовії. Зокрема, два українські безпілотники атакували місцеву військову частину.