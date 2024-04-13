"1200 километров не лимит": у Сырского рассказали, на какое расстояние могут атаковать ВСУ

В Украине продолжается ежедневная работа по улучшению возможностей наносить удары по территории России, рассказал заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский.

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Вооруженные силы Украины могут атаковать врага на расстояние в 1 тысячу 200 километров вглубь Российской Федерации. По словам заместителя главнокомандующего ВСУ Вадима Сухаревского, это не лимит. Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает УНИАН.

Журналисты спросили у Сухаревского, насколько увеличились возможности украинских военных наносить удары по территории России после атаки на завод, на котором враг собирал ударные дроны типа Shahed, в городе Елабуга в Татарстане за 1200 километров. При этом он отказался называть максимальную дальность поражения украинского вооружения.

Однако заместитель главнокомандующего отметил, что не хочет открывать всех карт, однако сейчас идет повседневная работа по улучшению "этих моментов".

"И поверьте, уже на сегодняшний, и даже на вчерашний день, тысяча двести — это не лимит", — сказал Вадим Сухаревский.

Атака БПЛА на завод в Татарстане

Утром 2 апреля стало известно, что беспилотники атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге, где производили БПЛА типа Shahed, в Татарстане. По словам главы республики Рустама Минниханова, технологический процесс на заводе якобы не нарушен.

В росСМИ рассказали, что завод в Елабуге якобы атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne, который может нести не менее 20 килограммов взрывчатки. Тогда как в другом милитари российском Telegram-канале отметили, что в атаке мой принять участие гражданский украинский легкомоторный самолет А-22, однако переделанный в беспилотный летательный аппарат.

Напомним, 12 апреля в росСМИ сообщили о взрывах в Мордовии. В частности, два украинских беспилотника атаковали местную воинскую часть.