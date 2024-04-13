Мобілізація в Україні: дані всіх військовозобов'язаних уже оцифровані, — Міноборони
Оборонне відомство перезапустило електронну систему "Оберіг" і вже зробило 23 млн запитів на оновлення даних громадян. Система інтегрована з різними держслужбами, зокрема податковою та міграційною.
У Міноборони зацифрували дані на чоловіків призовного віку в усіх областях України та в Києві. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад за участю президента України.
"Зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. На сьогодні зацифровано дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути включені в мобілізацію в усіх 24 регіонах України та Києві", — сказала Іван Гаврилюк.
Чиновник наголосив, що важливим фактором є максимальна прозорість у процесі мобілізації. Тому Міноборони перезапустило електронну систему "Оберіг", яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб'єкта.
Система інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та Судовою адміністрацією.Важливо
"Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ЛКК. Однак, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК і СП, і перевести в цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета — забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу", — резюмував заступник міністра оборони.
Нагадаємо, раніше в Міноборони розповіли, коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію. Представник міністерства Дмитро Лазуткін пояснив, що посилення мобілізації було в пріоритеті, бо для заміни військових потрібні підготовлені люди. Новий законопроєкт має потрапити до парламенту до кінця 2024 року.
Також ми писали про те, у Раді розповіли, коли вирішать, як карати ухилянтів. Як розповів віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, необхідно знайти баланс із можливістю для громадян платити штрафи, щоб не перевантажувати виконавчу службу.