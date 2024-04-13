Мобілізація в Україні: дані всіх військовозобов'язаних уже оцифровані, — Міноборони

Оборонне відомство перезапустило електронну систему "Оберіг" і вже зробило 23 млн запитів на оновлення даних громадян. Система інтегрована з різними держслужбами, зокрема податковою та міграційною.

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У Міноборони зацифрували дані на чоловіків призовного віку в усіх областях України та в Києві. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад за участю президента України.

"Зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. На сьогодні зацифровано дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути включені в мобілізацію в усіх 24 регіонах України та Києві", — сказала Іван Гаврилюк.

Чиновник наголосив, що важливим фактором є максимальна прозорість у процесі мобілізації. Тому Міноборони перезапустило електронну систему "Оберіг", яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб'єкта.

Система інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та Судовою адміністрацією.

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"Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ЛКК. Однак, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК і СП, і перевести в цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета — забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу", — резюмував заступник міністра оборони.

Нагадаємо, раніше в Міноборони розповіли, коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію. Представник міністерства Дмитро Лазуткін пояснив, що посилення мобілізації було в пріоритеті, бо для заміни військових потрібні підготовлені люди. Новий законопроєкт має потрапити до парламенту до кінця 2024 року.

Також ми писали про те, у Раді розповіли, коли вирішать, як карати ухилянтів. Як розповів віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, необхідно знайти баланс із можливістю для громадян платити штрафи, щоб не перевантажувати виконавчу службу.