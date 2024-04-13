Не для захоплення нових територій: у BBC назвали ціль РФ під час наступу влітку

Під час літнього наступу російські військові можуть спрямувати свої зусилля на Харків, Запоріжжя або Донецьку область. Окупати захочуть створити "відчуття безнадійності" для українців.

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Метою Російської Федерації під час літнього наступу може стати не захоплення нових територій, а розчавлення бойового духу українців. Про це повідомили в BBC.

Колишній командир Командування Об'єднаних сил Великої Британії Річард Берронс розповів про "серйозний ризик" того, що Україна нібито може програми війни цього року. За його словами, "Україна може відчути, що не може перемогти", проте наразі країна не на цьому етапі.

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ЗС РФ готуються до наступу

Росіяни готуються до літнього контрнаступу. За словами Берронса, на фронті окупанти використовують перевагу "пʼяти до одного" в артилерії, боєприпасах, новітній зброї та в особовому складі. В разі прориву, ворог наступатиме в тих районах, де ЗСУ нібито не зможуть його зупинити.

Старший науковий співробітник аналітичного центру Вайтхолл Джек Вотлінг заявив, що росіяни можуть обрати певний напрямок, куди направлять свої сили.

"Це дуже довга лінія фронту, і українці повинні мати можливість захищати все це", — зауважив він та наголосив, що ворог може спробувати наступати на Харків, Запоріжжя або в Донецькій області.

Крім цього, метою РФ може бути не захоплення нових територій, а розчавлення бойового духу українців та переконання західних партнерів у тому, що війна є "втраченою справою". Таким чином окупанти можуть спробувати "створити відчуття безнадійності". Попри це Джек Вотлінг вважає, що цьогорічний російський наступ не призведе до "вирішального завершення конфлікту".

Генерал Берронс переконаний, що РФ нібито зможе досягти успіхів, проте не прорветься. Оскільки армія РФ не має достатніх сил для того, аби дійти до річки Дніпро, проте "війна перетвориться на користь Росії".

Нагадаємо, 13 квітня у ЗМІ повідомили, що Росія може готуватися до наступу з чотирьох напрямків. Журналісти розповіли, що після президентських виборів у РФ Путін став сміливішим.

11 квітня журналісти розповіли, що в Україні може погіршитися ситуація через масові ракетні удари РФ. Зокрема, однією з причин цього є відсутність допомоги США в розмірі 60 мільярдів доларів.