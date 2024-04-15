Швидше, ніж Бахмут та Авдіївку: у РФ обрали дату для захоплення Часового Яру, — ISW (карта)

Російські військові просунулися в районі Часового Яру та продовжили наступ. Бої тривали поблизу Кліщіївки, Андріївки, Опитного, Нью-Йорка Донецької області, розповіли аналітики ISW.

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Збройні сили Російської Федерації хочуть захопити Часів Яр біля Бахмута Донецької області до 9 травня. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 14 квітня.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище командування військ РФ поставило за мету захоплення Часового Яру до "дня перемоги" 9 травня. Аналітики зауважили, що це може вказувати на те, що у РФ вважають, що окупанти зможуть окупувати місто швидше, ніж Бахмут чи Авдіївку Донецької області.

"Російське військове командування, ймовірно, вважає, що триваюча критична нестача боєприпасів в Україні дозволить російським силам захопити Часів Яр за кілька тижнів, попри оцінку ISW, що російські сили наразі досягли лише східної частини мікрорайону Каналу в крайньому східному Часовому Яру.", — йдеться у повідомленні.

В ISW наголосили, що російське командування "регулярно ставить нереалістичні цілі" для просування своїх солдатів, тоді як російський військкор надіється, що військо зможе увійти в Новий мікрорайон на південному сході населеного пункту до 9 травня. Зокрема, ворог, ймовірно, захоче скористатися нестачею української артилерії та засобів ППО, які є вирішальними для оборони. Ворог може продовжувати зусилля проти Часового Яру, поки не досягне кульмінації.

"Російські війська, можливо, зможуть просунутися швидше, ніж у попередніх зусиллях, враховуючи рівень поточної нестачі української артилерії та протиповітряної оборони", — розповіли аналітики.

Ситуація біля Часового Яру: дані ISW

14 квітня ЗС РФ нібито просунулися на схід від Часового Яру та продовжили наступ у цьому районі. Згідно з геолокаційними кадрами від 14 квітня, окупанти просунулися на північних схід від мікрорайону Канал і вздовж бурелому на південний схід від міста.

Бої тривали біля Кліщіївки, Андріївки, Опитного, Нью-Йорка. За даними речника Українського угрупування військ "Хортиця" Назара Волошина, противник штурмує Часів Яр та прилеглі райони невеликими штурмовими групами майже цілодобово, тоді як найбільш активними ділянками на фронті є Бахмутський та Авдіївський напрямки.

Ситуація біля Часового Яру: дані Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 14 квітня, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили шість атак в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокамʼянського, Нового, Часового Яру, Нью-Йорка, Кліщіївки Донецької області. Там окупанти намагалися покращити своє тактичне положення з підтримки авіації.

Нагадаємо, аналітики ISW у звіті за 13 квітня розповіли, що захоплення Часового Яру Донецької області може відкрити перед ворогом можливість наступу проти міст, які формують український "оборонний пояс" у регіоні.

12 квітня командир 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Роберт Бровді ("Мадяр") заявив, що ЗСУ продовжують тримати оборону на східній околиці Часового Яру. Також він показав кадри міста, зняті російськими БПЛА.