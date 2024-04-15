Быстрее, чем Бахмут и Авдеевка: в РФ выбрали дату для захвата Часового Яра, — ISW (карта)

Российские военные продвинулись в районе Часового Яра и продолжили наступление. Бои продолжались вблизи Клещиевки, Андреевки, Опытного, Нью-Йорка Донецкой области, рассказали аналитики ISW.

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Вооруженные силы Российской Федерации хотят захватить Часов Яр возле Бахмута Донецкой области до 9 мая. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 14 апреля.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высшее командование войск РФ поставило целью захват Часового Яра до "дня победы" 9 мая. Аналитики отметили, что это может указывать на то, что в РФ считают, что оккупанты смогут оккупировать город быстрее, чем Бахмут или Авдеевку Донецкой области.

"Российское военное командование, вероятно, считает, что продолжающаяся критическая нехватка боеприпасов в Украине позволит российским силам захватить Часов Яр за несколько недель, несмотря на оценку ISW, что российские силы пока достигли только восточной части микрорайона Канала в крайнем восточном Часовом Яру.", — говорится в сообщении.

В ISW отметили, что российское командование "регулярно ставит нереалистичные цели" для продвижения своих солдат, тогда как российский военкор надеется, что войско сможет войти в Новый микрорайон на юго-востоке населенного пункта до 9 мая. В частности, враг, вероятно, захочет воспользоваться недостатком украинской артиллерии и средств ПВО, которые являются решающими для обороны. Враг может продолжать усилия против Часового Яра, пока не достигнет кульминации.

"Российские войска, возможно, смогут продвинуться быстрее, чем в предыдущих усилиях, учитывая уровень текущей нехватки украинской артиллерии и противовоздушной обороны", — рассказали аналитики.

Ситуация возле Часового Яра: данные ISW

14 апреля ВС РФ якобы продвинулись на восток от Часового Яра и продолжили наступление в этом районе. Согласно геолокационным кадрам от 14 апреля, оккупанты продвинулись на северо-восток от микрорайона Канал и вдоль бурелома на юго-восток от города.

Бои продолжались возле Клещиевки, Андреевки, Опытного, Нью-Йорка. По данным представителя Украинской группировки войск "Хортица" Назара Волошина, противник штурмует Часов Яр и прилегающие районы небольшими штурмовыми группами почти круглосуточно, тогда как наиболее активными участками на фронте являются Бахмутское и Авдеевское направления.

Ситуация возле Часового Яра: данные Генштаба ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 14 апреля, на Бахмутском направлении ВСУ отбили шесть атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Нового, Часового Яра, Нью-Йорка, Клещиевки Донецкой области. Там оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение при поддержке авиации.

Напомним, аналитики ISW в отчете за 13 апреля рассказали, что захват Часового Яра Донецкой области может открыть перед врагом возможность наступления против городов, которые формируют украинский "оборонительный пояс" в регионе.

12 апреля командир 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем Роберт Бровди ("Мадьяр") заявил, что ВСУ продолжают держать оборону на восточной окраине Часового Яра. Также он показал кадры города, снятые российскими БПЛА.