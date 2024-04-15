ЗС РФ просунулися біля Часового Яру та Новобахмутівки: де тривали бої (карта)

За даними аналітиків DeepState, бойові дії не припиняються поблизу Бердичів, Старомайорського та Красногорівки. Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні не коментував інформацію про можливі успіхи ЗС РФ на Донеччині.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися біля Часового Яру та Новобахмутівки Донецької області. Про це повідомили експерти DeepState 15 квітня.

"Ворог просунувся біля Часового Яру та Новобахмутівки", — йдеться у повідомленні.

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Вільно літають дронами: ЗС РФ стежать за східними околицями Часового Яру (відео)

Аналітики зауважили, що тривалі бої спостерігалися в районі населених пунктів Бердичі, Старомайорське та Красногорівка Донецької області.

Ситуація в районі Часового Яру

Ситуація на Бахмутському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові відбили шість атак протягом 14 квітня на Бахмутському напрямку. Йдеться про Білогорівку Луганської області, Нове, Часів Яр, Нью-Йорк і Кліщіївку Донецької області. Росіяни за підтримки авіації намагалися покращити своє тактичне положення в районах цих населених пунктів. Також протягом доби під артилерійським і мінометним вогнем опинилося понад десять сіл та міст, а саме Григорівка, Калинівка, Нове Донецької області.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 14 квітня повідомили, що Збройні сили Російської Федерації хочуть захопити Часів Яр Донецької області швидше, ніж Авдіївку та Бахмут. Зокрема, військове командування РФ поставило за мету окупувати місто до "дня перемоги" 9 травня.

Аналітики ISW у щоденному звіті за 13 квітня розповіли, що ворог хоче захопити групу великих міст у Донецькій області. Йдеться про Слов'янськ, Дружківку, Краматорськ і Костянтинівку. Тоді як захоплення Часового Яру нібито може відкрити перед противником можливість наступу проти населених пунктів, які сформували український "оборонний пояс".