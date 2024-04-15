"Жодної цілої хати": Сили оборони півдня показали знищене ЗС РФ Роботине (відео, карта)

Рятуючись від російських окупантів, люди змушені були виїхати із села. ЗСУ звільнили Роботине у серпні минулого року. Відтоді окупанти намагаються знову зайти в село і нищать все на своєму шляху.

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Збройні сили Російської Федерації вщент зруйнували село Роботине у Запорізькій області. Цей населений пункт перебуває в епіцентрі інтенсивних боїв 8 місяців. Сили оборони півдня України у Telegram показали, який вигляд має село.

"Ось так зараз виглядає Роботине, яке навіть неможливо назвати населеним пунктом, бо населення нема… Рятуючись від р*шистів, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати…Таке обличчя має "руський мир", — йдеться у повідомленні.

Сили оборони наголосили, що саме так "асвабадітєлі звільняють" українські міста та села, повністю знищуючи їх, а потім на руїнах звітують про "успіхи на фронті".

Фото: Deep State

Бої за Роботине

Згідно з даними з відкритих джерел, до повномасштабного вторгнення у селі Роботине у Пологівському районі Запорізької області проживало 480 людей.

6 березня 2022 року ЗС РФ захопили село. У серпні ЗСУ зайшли до населеного пункту, за яке точилися запеклі бої. Наприкінці місяця окупантів вдалося вибити з Роботиного. Офіційно про звільнення села міністерство оборони України повідомило 28 серпня 2023 року.

Внаслідок регулярних штурмів росіян, 26 грудня 2023 ЗСУ відійшли на більш вигідні позиції на північ від села.

9 квітня депутат Запорізької облради Сергій Лишенко повідомив, що ЗС РФ прорвалися в Роботине, а окупанти почали відвойовують те, звідки їх вдалося вибити під час торішнього контрнаступу.

14 квітня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що російські окупанти можуть спробувати взяти в кільце Роботине.