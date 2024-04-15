"Ни одного целого дома": Силы обороны юга показали уничтоженное ВС РФ Работино (видео, карта)

Спасаясь от российских оккупантов, люди вынуждены были уехать из села. ВСУ освободили Работино в августе прошлого года. С тех пор оккупанты пытаются снова зайти в село и уничтожают все на своем пути.

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Вооруженные силы Российской Федерации полностью разрушили село Работино в Запорожской области. Этот населенный пункт находится в эпицентре интенсивных боев 8 месяцев. Силы обороны юга Украины в Telegram показали, как выглядит село.

"Вот так сейчас выглядит Работино, которое даже невозможно назвать населенным пунктом, потому что населения нет... Спасаясь от р*шистов, люди вынуждены были уехать, потому что не осталось ни одного целого дома... Такое лицо имеет "русский мир", — говорится в сообщении.

Силы обороны отметили, что именно так "асвабадители освобождают" украинские города и села, полностью уничтожая их, а потом на руинах отчитываются об "успехах на фронте".

Фото: Deep State

Бои за Работино

Согласно данным из открытых источников, до полномасштабного вторжения в селе Работино в Пологовском районе Запорожской области проживало 480 человек.

6 марта 2022 года ВС РФ захватили село. В августе ВСУ зашли в населенный пункт, за который шли ожесточенные бои. В конце месяца оккупантов удалось выбить из Работино. Официально об освобождении села министерство обороны Украины сообщило 28 августа 2023 года.

Вследствие регулярных штурмов россиян, 26 декабря 2023 ВСУ отошли на более выгодные позиции к северу от села.

9 апреля депутат Запорожского облсовета Сергей Лышенко сообщил, что ВС РФ прорвались в Работино, а оккупанты начали отвоевывать то, откуда их удалось выбить во время прошлогоднего контрнаступления.

14 апреля лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что российские оккупанты могут попытаться взять в кольцо Работино.