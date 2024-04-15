Бригада енергетиків підірвалася на Чернігівщині: є поранені, деталі

За даними ДТЕК, службовий автомобіль наїхав на вибуховий пристрій у прикордонній зоні. Росіяни також у Чернігівській області почали активно застосовувати безпілотники із запальною сумішшю, що спричиняють пожежі.

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У понеділок, 15 квітня, о 6-й годині ранку у прикордонній громаді Чернігівської області на вибухівці підірвалася автівка регіональних електромереж. Про це повідомила група ДТЕК в офіційному телеграм-каналі.

Вони також зазначили, що внаслідок вибуху двоє працівників зазнали поранення і наразі госпіталізовані.

Цю інформацію підтвердив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, який уточнив, що протягом минулого тижня російські окупанти обстріляли Чернігівську область 61 раз, під удари потрапили 24 населені пункти, зафіксовано 335 вибухів. Пошкоджено приватні будівлі і транспортні засоби.

Обстріли Чернігівської області

Російські агресори постійно обстрілюють прикордонні населені пункти у Чернігівській області. Вони почали застосовувати у цьому регіоні безпілотники із запальною сумішшю, що спричиняють пожежі.

Крім того, окупанти намагаються влучити по мешканцям і транспортним засобам. Так, наприкінці березня російський дрон атакував маршрутку з людьми, внаслідок чого постраждали три людини.

У середині квітня російські війська розстріляли автомобіль в одному із прикордонних районів області, через що загинув чоловік, який віз продукти місцевим жителям.

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Нагадаємо, 11 квітня представник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що атака окупантів по Харкову була незвичною. Зокрема, росіяни намагалися відволікти українських військових, для чого запустили по місту ударні дрони типу Shahed, а після цього ракети.

У неділю, 14 квітня, чергового обстрілу з боку російських окупантів зазнав Дніпро. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, поранення дістали 12 осіб, серед них 15-річний підліток.