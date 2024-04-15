Бригада энергетиков подорвалась на Черниговщине: есть раненые, детали

По данным ДТЭК, служебный автомобиль наехал на взрывное устройство в пограничной зоне. Россияне также в Черниговской области начали активно применять беспилотники с зажигательной смесью, вызывающие пожары.

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В понедельник, 15 апреля, в 6 часов утра в приграничной общине Черниговской области на взрывчатке подорвалась машина региональных электросетей. Об этом сообщила группа ДТЭК в официальном телеграм-канале.

Они также отметили, что в результате взрыва двое работников получили ранения и сейчас госпитализированы.

Эту информацию подтвердил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, который уточнил, что в течение прошлой недели российские оккупанты обстреляли Черниговскую область 61 раз, под удары попали 24 населенных пункта, зафиксировано 335 взрывов. Повреждены частные здания и транспортные средства.

Обстрелы Черниговской области

Российские агрессоры постоянно обстреливают приграничные населенные пункты в Черниговской области. Они начали применять в этом регионе беспилотники с зажигательной смесью, которые вызывают пожары.

Кроме того, оккупанты пытаются попасть по жителям и транспортным средствам. Так, в конце марта российский дрон атаковал маршрутку с людьми, в результате чего пострадали три человека.

В середине апреля российские войска расстреляли автомобиль в одном из приграничных районов области, из-за чего погиб мужчина, который вез продукты местным жителям.

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Напомним, 11 апреля представитель Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что атака оккупантов по Харькову была необычной. В частности, россияне пытались отвлечь украинских военных, для чего запустили по городу ударные дроны типа Shahed, а после этого ракеты.

В воскресенье, 14 апреля, очередному обстрелу со стороны российских оккупантов подвергся Днепр. По данным главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, ранения получили 12 человек, среди них 15-летний подросток.