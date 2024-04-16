"Фантастично рентабельно": Україна проводить проти РФ операції "за копійки", — секретар РНБО

За словами Олександра Литвиненка, удари по території РФ обмежують окупантам простір для маневру, а також показують російському суспільству та елітам, що продовження війни обходиться дорожче, ніж припинення агресії.

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Удари безпілотних літальних апаратів по території Російської Федерації є частиною стратегії України, спрямованої на припинення військової агресії Москви. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко в інтерв'ю газеті The Economist.

За словами Литвиненка, незрозуміло, чи зможе президент РФ Володимир Путін припинити агресію проти України, однак Київ повинен має ухвалити військову стратегію, яка змусить його це зробити.

Литвиненко зазначив, що удари БПЛА по території РФ є ключовою частиною цієї стратегії. Секретар РНБО вважає, що такі атаки необхідні для продовження тиску на Путіна.

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"По-перше, це обмежує його простір для маневру, а по-друге, це допомагає переконати російське суспільство й еліти в тому, що продовження війни обходиться дорожче, ніж її припинення", — пояснив він.

Литвиненко також наголосив, що на відміну від росіян, українці не атакують мирних жителів, а націлені тільки на військову і нафтову інфраструктуру РФ. У статті йдеться, що це асиметричні операції, які коштують "копійки".

"Один удар по аеродрому може пошкодити сім, десять, 15 літаків. Кожен із них коштує понад 30 мільйонів доларів кожен. Ми можемо виконати операцію менш ніж за 2 мільйони доларів. Це фантастично рентабельно", — сказав Литвиненко.

Секретар РНБО зазначив, що, на його думку, у керівництві РФ "чимало раціональних людей", тому російська еліта одного разу може вирішити, що ціна підтримки Путіна вища, ніж відхід від нього.

Нагадаємо, 15 квітня в тимчасово окупованому Криму було уражено командний пункт Збройних сил Російської Федерації, в якому перебували високопоставлені російські офіцери.

Джерела Фокусу також повідомили 16 лютого, що СБУ уразила радіолокаційну станцію в Брянській області Російської Федерації, яка контролювала небо на 700 кілометрів углиб України.