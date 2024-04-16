Незважаючи на риторику: Словаччина продовжує допомагати Україні у війні проти РФ, — Чапутова

За словами словацького лідера, Братислава передала "все, що могла передати", і наразі "можливості вичерпалися", проте уряд країни продовжує інші форми допомоги Києву.

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Словаччина продовжує надавати допомогу Україні, попри зміну політичної риторики у зв'язку з обранням минулого року нового уряду. Про це сказала президентка Словаччини Зузана Чапутова під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві 16 квітня, передає "Укрінформ".

"Ми маємо певну зміну риторики, що стосується уряду і президента, але в практичних кроках Словаччина продовжує допомагати Україні", — сказала Чапутова.

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За словами словацької лідерки, раніше всі уряди її країни надавали Україні істотну допомогу, проте зараз "можливості вичерпалися", оскільки Братислава передала "все, що могла передати".

Водночас Чапутова наголосила, що нинішній уряд Словаччини продовжує інші форми підтримки Києва, включно з військовою допомогою на комерційній основі, а також транспортуванням військової допомоги через свою територію, навчанням українських військовослужбовців і ухваленням рішень у межах ЄС щодо РФ і санкцій.

Президентка Словаччини також зазначила, що уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо зараз фокусується на інфраструктурних проєктах і відновленні України.

Нагадаємо, 24 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Словаччина не має більше можливості передавати зброю зі своїх складів, однак Україна ставиться до цього "з розумінням". Водночас продовжиться комерційна співпраця в частині постачання озброєння та техніки від словацького бізнесу.

Зі свого боку спікер парламенту Словаччини і лідер коаліційної партії "Голос" Петер Пеллегріні 24 січня зазначив, що не варто оцінювати ставлення словацького народу до України за заявами окремих політиків. За його словами, країна й надалі надаватиме гуманітарну допомогу та технічну підтримку Києву.