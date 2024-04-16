Несмотря на риторику: Словакия продолжает помогать Украине в войне против РФ, – Чапутова

По словам словацкого лидера, Братислава переедала "все, что могла передать" и сейчас "возможности иссякли", однако правительство страны продолжает другие формы помощи Киеву.

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Словакия продолжает оказывать помощь Украине, несмотря на изменение политической риторики в связи с избранием в прошлом году нового правительства. Об этом сказала президент Словакии Зузана Чапутова в ходе время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве 16 апреля, передает "Укринформ".

"Мы имеем определенное изменение риторики, что касается правительства и президента, но в практических шагах Словакия продолжает помогать Украине", — сказала Чапутова.

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По словам словацкого лидера, ранее все правительства ее страны оказывали Украине существенную помощь, однако сейчас "возможности иссякли", так как Братислава переедала "все, что могла передать".

При этом Чапутова подчеркнула, что нынешнее правительство Словакии продолжает другие формы поддержки Киева, включая военную помощь на коммерческой основе, а также транспортировку военной помощи через свою территорию, обучение украинских военнослужащих и принятие решений в рамках ЕС касательно РФ и санкций.

Президент Словакии также отметила, что правительство премьер-министра Роберта Фицо сейчас фокусируется на инфраструктурных проектах и ​​восстановлении Украины.

Напомним, 24 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Словакия не имеет больше возможности передавать оружие со своих складов, однако Украина относится к этому "с пониманием". В то же время продолжится коммерческое сотрудничество в части поставок вооружения и техники от словацкого бизнеса.

В свою очередь спикер парламента Словакии и лидер коалиционной партии "Голос" Петер Пеллегрини 24 января отметил, что не стоит оценивать отношение словацкого народа к Украине по заявлениям отдельных политиков. По его словам, страна и в дальнейшем будет оказывать гуманитарную помощь и техническую поддержку Киеву.