На рахунку вже шість: у Повітряних силах розповіли про кулеметника, який збиває "шахеди"

За словами командувача ПС Миколи Олещука, уродженець Донецька Олег до повномасштабного вторгнення працював у Польщі, але повернувся для захисту України.

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Сьогодні вночі, 16 квітня, кулеметник Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищив черговий російський безпілотник. Про це розповів командувач Повітряних сил л генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, на рахунку бійця це був уже шостий ударний БПЛА.

"Очевидно, зупинятися воїн не планує!" — припускає командувач ПС ЗСУ.

До повномасштабного вторгнення уродженець Донецька тривалий час працював у Польщі, але за два тижні до повномасштабного вторгнення повернувся до України, аби захищати країну.

Рідний брат Олега також воює в складі одного з піхотних підрозділів на Донеччині, додав Микола Олещук, наголосивши, що саме на таких людях і тримається українська оборона.

Зазначимо, що сьогодні противник випустив із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму 9 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Усі дев’ять дронів було знищено мобільними вогневими групами Повітряних сил і Сил оборони України в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, росіяни запускають по Україні БПЛА-камікадзе, зроблені з пінопласту і скріплені за допомогою скотчу.

Також ми інформували, як воїни 38-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ знищили черговий "шахед" окупантів із переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.