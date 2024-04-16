На счету уже шесть: в Воздушных силах рассказали о пулеметчике, который сбивает "Шахеды"
По словам командующего ВС Николая Олещука, уроженец Донецка Олег до полномасштабного вторжения работал в Польше, но вернулся для защиты Украины.
Сегодня ночью, 16 апреля, пулеметчик Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожил очередной российский беспилотник. Об этом рассказал командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
По его словам, на счету бойца это был уже шестой ударный БПЛА.
"Очевидно, останавливаться воин не планирует!", — предполагает командующий ВС ВСУ.
До полномасштабного вторжения уроженец Донецка долгое время работал в Польше, но за две недели до полномасштабного вторжения вернулся в Украину, чтобы защищать страну.
Кроме того, родной брат Олега также воюет в составе одного из пехотных подразделений в Донецкой области, добавил Николай Олещук, отметив, что именно на таких людях и держится украинская оборона.
Отметим, что сегодня противник выпустил с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму 9 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Все девять дронов были уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.
Напомним, россияне запускают по Украине БПЛА-камикадзе, сделанные из пенопласта и скрепленные с помощью скотча.
Также мы информировали, как воины 38-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск уничтожили очередной "Шахед" оккупантов из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.