На счету уже шесть: в Воздушных силах рассказали о пулеметчике, который сбивает "Шахеды"

По словам командующего ВС Николая Олещука, уроженец Донецка Олег до полномасштабного вторжения работал в Польше, но вернулся для защиты Украины.

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Сегодня ночью, 16 апреля, пулеметчик Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожил очередной российский беспилотник. Об этом рассказал командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, на счету бойца это был уже шестой ударный БПЛА.

"Очевидно, останавливаться воин не планирует!", — предполагает командующий ВС ВСУ.

До полномасштабного вторжения уроженец Донецка долгое время работал в Польше, но за две недели до полномасштабного вторжения вернулся в Украину, чтобы защищать страну.

Кроме того, родной брат Олега также воюет в составе одного из пехотных подразделений в Донецкой области, добавил Николай Олещук, отметив, что именно на таких людях и держится украинская оборона.

Отметим, что сегодня противник выпустил с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму 9 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Все девять дронов были уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Напомним, россияне запускают по Украине БПЛА-камикадзе, сделанные из пенопласта и скрепленные с помощью скотча.

Также мы информировали, как воины 38-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск уничтожили очередной "Шахед" оккупантов из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.