У США знайшли вихід, що робити з проблемним оновленням TR3 для F-35

У програмі F-35 вирішили, що оновлення TR3 буде розділено на дві частини. Перша буде з урізаними можливостями й воно вийде у липні-вересні. Друга частина з повноцінним функціоналом вийде ще через рік.

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Програма винищувача 5 покоління F-35 вже довгий час має складнощі з оновленнями. Відтак військові можуть повністю змінити довгострокової модернізації. Про це повідомляє Breaking News.

Протягом багатьох років затримки і зростання вартості оновлення Block 4 заважали розвитку програми Joint Strike Fighter. Через це офіційні особи вже заявили, що можливо, доведеться переосмислити весь план оновлення літаків. Остаточно рішення ще не прийнято, але вже відомо, що TR3 отримає лише ранню версію програмного забезпечення.

Про це повідомив керівник програми F-35 генерал-лейтенант Майкл Шмідт під час слухань в підкомітеті Збройних сил Палати представників з тактичної авіації та сухопутних сил. Шмідт пояснив, що чисельна кількість можливостей модернізації Block 4 буде не доступна до 2030-х років. Вона матиме тільки під набір з 88 можливостей.

"Переосмислений Block 4 має складатися з того, що промисловість може реально забезпечити в межах Програми оборони майбутніх років (FYDP)", — написав Шмідт.

Скоро буде викладено новий підхід Block 4, який включатиме нові рішення, щоб гарантувати, що закладені функції будуть працювати.

"І, чесно кажучи, сер, я втомився від надмірних обіцянок і невиконання зобов'язань, і мені потрібно змінити цей наратив. Я хочу, щоб він відображав реальність. Я хочу, щоб вони розуміли, що ви можете зробити реально", — сказав Роб Віттман, голова підкомітету Шмідту.

Та перш ніж перейти до оновлення Block 4 треба розвʼязати проблеми з TR3. Модернізація вже кілька разів відкладалася. Lockheed Martin намагається перевірити TR3. Тепер літаки з таким ПЗ мають надійти між липнем і вереснем 2024 року. Проте вони вже будуть мати урізане оновлення. Пізніше планується випустити TR3 з повним набором характеристик, але це станеться через рік.

Нагадаємо, 2 квітня Повітряні сили США зняли обмеження з польотів F-35 під час грози.

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