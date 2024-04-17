В США нашли выход, что делать с проблемным обновлением TR3 для F-35

В программе F-35 решили, что обновление TR3 будет разделено на две части. Первая будет с урезанными возможностями и оно выйдет в июле-сентябре. Вторая часть с полноценным функционалом выйдет еще через год.

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Программа истребителя 5 поколения F-35 уже долгое время имеет сложности с обновлениями. Поэтому военные могут полностью изменить долгосрочной модернизации. Об этом сообщает Breaking News.

В течение многих лет задержки и рост стоимости обновления Block 4 мешали развитию программы Joint Strike Fighter. Из-за этого официальные лица уже заявили, что возможно, придется переосмыслить весь план обновления самолетов. Окончательно решение еще не принято, но уже известно, что TR3 получит лишь раннюю версию программного обеспечения.

Об этом сообщил руководитель программы F-35 генерал-лейтенант Майкл Шмидт во время слушаний в подкомитете Вооруженных сил Палаты представителей по тактической авиации и сухопутным силам. Шмидт объяснил, что численное количество возможностей модернизации Block 4 будет не доступно до 2030-х годов. Она будет иметь только под набор из 88 возможностей.

"Переосмысленный Block 4 должен состоять из того, что промышленность может реально обеспечить в рамках Программы обороны будущих лет (FYDP)", — написал Шмидт.

Скоро будет выложен новый подход Block 4, который будет включать новые решения, чтобы гарантировать, что заложенные функции будут работать.

"И, честно говоря, сэр, я устал от чрезмерных обещаний и невыполнения обязательств, и мне нужно изменить этот нарратив. Я хочу, чтобы он отражал реальность. Я хочу, чтобы они понимали, что вы можете сделать реально", — сказал Роб Виттман, председатель подкомитета Шмидту.

Но прежде чем перейти к обновлению Block 4 надо решить проблемы с TR3. Модернизация уже несколько раз откладывалась. Lockheed Martin пытается проверить TR3. Теперь самолеты с таким ПО должны поступить между июлем и сентябрем 2024 года. Однако они уже будут иметь урезанное обновление. Позже планируется выпустить TR3 с полным набором характеристик, но это произойдет через год.

Напомним, 2 апреля Воздушные силы США сняли ограничения с полетов F-35 во время грозы.

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