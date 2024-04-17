Тисячі західних деталей: РФ обходить санкції для виробництва винищувачів Су, — Схеми (фото)

За даними журналістів, найчастіше в літаках противника зустрічається електроніка зі США та Японії. Безпосередньо на заводи компоненти потрапляють за допомогою фірм-посередників з усього світу.

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Росія продовжує використовувати у своєму озброєнні та техніці західні технології. Це помітно на прикладі винищувачів Су, про що йдеться в розслідуванні "Схем" проєкту "Радіо Свобода".

Журналістам вдалося дізнатися, що в ланцюжку поставок західної електроніки на російські заводи задіяні кілька посередників з Угорщини, Кіпру, Туреччини, Китаю і безпосередньо Росії. Що стосується останніх, то йдеться про тих постачальників, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, які не потрапили під санкції.

У списку української розвідки, який отримала редакція, є перелік із понад двох тисяч іноземних деталей, які противник продовжує використовувати під час виробництва винищувачів останнього покоління — Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С і Су-57.

Журналісти дізналися, як Росія обходить санкції для виробництва винищувачів Су Фото: Схеми

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Цей вид бойової авіації здатний носити ракети та авіабомби, які регулярно атакують територію України. Водночас бійці ЗСУ регулярно перехоплюють винищувачі та з початку року вже збили не менше десятка Су.

Журналісти дізналися, як Росія обходить санкції для виробництва винищувачів Су Фото: РИА Новости

Імпортні деталі в російських літаках: що відомо

"Схемам" разом із Незалежною антикорупційною комісією (НАКО) вдалося провести аналіз списку з імпортною електронікою. Спільними зусиллями вдалося дізнатися, що в російських винищувачах Су використовуються деталі зі США. Зокрема йдеться про компанії Texas Instruments, Analog Devices. Також помічені компоненти з Японії.

Ця електроніка лежить в основі систем навігації та наведення російської зброї, засобів радіоелектронної боротьби та зв'язку між літаками і пунктами управління.

"Як приклад, це сучасні радіолокатори, які дають змогу російським винищувачам фіксувати цілі на відстані понад 300 кілометрів і мають можливості автоматичного супроводу та наведення на десятки таких цілей, дають змогу пілотам відстежувати ситуацію в повітрі й розуміти, де власні літаки, а де ворожі, де зенітно-ракетні комплекси. Тобто такі прилади підняли інформаційне забезпечення російських пілотів. І все це забезпечує бортова електроніка, яка дає змогу росіянам завдавати нам значних втрат і яка побудована здебільшого на електроніці західного виробництва", — заявив у коментарі журналістам авіаексперт Валерій Романенко.

До речі, в списку від української розвідки також зазначено, що найбільше у винищувачах ЗС РФ використовуються деталі від японського виробника Murata. Раніше представники компанії заявляли, що посилили контроль над експортом своєї продукції і попросили не використовувати їхню електроніку в зброї.

Журналісти дізналися, як Росія обходить санкції для виробництва винищувачів Су Фото: Скриншот

Попри це, аналіз НАКО демонструє, що імпорт японської продукції в Росію за час повномасштабної війни лише продовжує зростати. У 2022 році зростання склало 38%, а у 2023 ще на 12,7%. На момент публікації матеріалу в Murata не відреагували на прохання надати коментар.

Американська компанія Texas Instruments та Analog Devices, деталі якої також помічені в російській авіації, заявляла про незаконність поставок до Росії. Американці виступають проти того, щоб їхню продукцію використовували у ворожій техніці, однак, це продовжує відбуватися.

Журналісти дізналися, як Росія обходить санкції для виробництва винищувачів Су Фото: Скриншот

Довгий шлях поставок: як це відбувається

Журналісти "Схем" зазначили, що електроніка західних виробників проробляє чималий шлях до російських заводів через міжнародні санкції. Здійснюються поставки завдяки посередникам і новоствореним російським фірмам.

Найчастіше західні деталі експортують до Росії з Китаю. У першій десятці за обсягами таких поставок також простежуються фірми з таких країн: Сербія, Туреччина, ОАЕ.

Проти більшості з них США та Україна продовжують запроваджувати санкції, однак ці обмеження зачіпають далеко не всіх. Зокрема йдеться про:

Hongkong Yayang Trading з Гонконгу;

Nurzat Ic Ve Dis Tic з Туреччини;

Your Source International Co з Китаю;

Noratec Holdings з Кіпру;

Matrix Metal Group з Угорщини (перебуває в стані ліквідації).

Останні дві в переліку фірми продавали імпортну електроніку російській компанії "Ексітон", яка була створена лише в червні 2022 року в Московській області. Її основним профілем діяльності є оптова торгівля виробничим електротехнічним обладнанням і матеріалами. Загалом за рік заробіток склав близько 12 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що у своїй імпортно-експортній документації "Ексітон" намагається приховувати назви елементів, які потрапляють до країни через іноземні компанії. Там вказано лише тип і компанію-виробника, але навіть цих даних достатньо для того, щоб зробити висновки, пишуть журналісти, що деталі такого типу є "начинкою" російських винищувачів.

Нагадаємо, 15 квітня повідомлялося, що в РФ виробник БПЛА, який пов'язаний із дочкою Володимира Путіна, збільшив закупівлі санкційних плат. У документах, які отримали в руки журналісти, можна помітити приріст закупівель лише за кілька місяців після того, як частку в компанії отримала ймовірна родичка російського президента Катерина Тихонова.