Тысячи западных деталей: РФ обходит санкции для производства истребителей Су, — Схемы (фото)

По данным журналистов, чаще всего в самолетах противника встречается электроника из США и Японии. Непосредственно на заводы компоненты попадают при помощи фирм-посредников со всего мира.

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Россия продолжает использовать в своем вооружении и технике западные технологии. Это заметно на примере истребителей Су, о чем говорится в расследовании "Схем" проекта "Радио Свобода".

Журналистам удалось узнать, что в цепочке поставок западной электроники на российские заводы задействованы несколько посредников из Венгрии, Кипра, Турции, Китая и непосредственно России. Что касается последних, то речь о тех поставщиках, связанных с военно-промышленным комплексом, которые не попали под санкции.

В списке украинской разведки, который получила редакция, есть перечень из более двух тысяч иностранных деталей, которые противник продолжает использовать во время производства истребителей последнего поколения — Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57.

Журналисты узнали, как Россия обходит санкции для производства истребителей Су Фото: Схемы

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Этот вид боевой авиации способен носить ракеты и авиабомбы, которые регулярно атакуют территорию Украины. В то же время, бойцы ВСУ регулярно перехватывают истребители и с начала года уже сбили не менее десятка Су.

Журналисты узнали, как Россия обходит санкции для производства истребителей Су Фото: РИА Новости

Импортные детали в российских самолетах: что известно

"Схемам" вместе с Независимосй антикоррупционной комиссией (НАКО) удалось провести анализ списка с импортной электроникой. Совместными усилиями удалось узнать, что в российских истребителях Су используются детали из США. В частности речь идет о компании Texas Instruments, Analog Devices. Также замечены компоненты из Японии.

Эта электроника находится в основе систем навигации и наведения российского оружия, средств радиоэлектронной борьбы и связи между самолетами и пунктами управления.

"В качестве примера, это современные радиолокаторы, которые позволяют российским истребителям фиксировать цели на расстоянии более 300 километров и имеют возможности автоматического сопровождения и наведения на десятки таких целей, дают возможность пилотам отслеживать ситуацию в воздухе и понимать, где собственные самолеты, а где вражеские, где зенитно-ракетные комплексы. То есть такие приборы подняли информационное обеспечение российских пилотов. И все это обеспечивает бортовая электроника, которая позволяет россиянам наносить нам значительные потери и которая построена в основном на электронике западного производства", — заявил в комментарии журналистам авиаэксперт Валерий Романенко.

К слову, в списке от украинской разведки также указано, что больше всего в истребителях ВС РФ используются детали от японского производителя Murata. Ранее представители компании заявляли, что усилили контроль над экспортом своей продукции и попросили не использовать их электронику в оружии.

Журналисты узнали, как Россия обходит санкции для производства истребителей Су Фото: Скриншот

Несмотря на это, анализ НАКО демонстрирует, что импорт японской продукции в Россию за время полномасштабной войны лишь продолжает расти. В 2022 году рост составил 38%, а в 2023 еще на 12,7%. На момент публикации материала в Murata не отреагировали на просьбу предоставить комментарий.

Американская компания Texas Instruments та Analog Devices, детали которой также замечены в российской авиации, заявляла о незаконности поставок в Россию. Американцы выступают против того, чтобы их продукция использовалась во вражеской технике, однако, это продолжает происходить.

Журналисты узнали, как Россия обходит санкции для производства истребителей Су Фото: Скриншот

Длинный путь поставок: как это происходит

Журналисты "Схем" отметили, что электроника западных производителей проделывает немалый путь до российских заводов из-за международных санкций. Осуществляются поставки благодаря посредникам и новосозданным российским фирмам.

Чаще всего западные детали экспортируют в Россию из Китая. В первой десятке по объемам таких поставок также прослеживаются фирмы из следующих стран: Сербия, Турция, ОАЭ.

Против большинства из них США и Украина продолжают вводить санкции, однако эти ограничения затрагивают далеко не всех. В частности речь идет про:

Hongkong Yayang Trading из Гонконга;

Nurzat Ic Ve Dis Tic из Турции;

Your Source International Co из Китая;

Noratec Holdings из Кипра;

Matrix Metal Group из Венгрии (находится в состоянии ликвидации).

Последние две в перечне фирмы продавали импортную электронику российской компании "Экситон", которая была создана лишь в июне 2022 года в Московской области. Ее основным профилем деятельности является оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием и материалами. Всего за год заработок составил около 12 миллионов долларов.

Стоит отметить, что в своей импортно-экспортной документации "Экситон" пытается скрывать названия элементов, которые попадают в страну через иностранные компании. Там указан лишь тип и компания-производитель, но даже этих данных достаточно для того, чтобы сделать выводы, пишут журналисты, что детали такого типа являются "начинкой" российских истребителей.

Напомним, 15 апреля сообщалось, что в РФ производитель БПЛА, который связан с дочерью Владимира Путина, увеличил закупки санкционных плат. В документах, которые получили в руки журналисты, можно заметить прирост закупок всего за несколько месяцев после того, как долю в компании получила предполагаемая родственница российского президента Екатерина Тихонова.