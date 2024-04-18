Ситуація в Україні жахлива: Пентагон вимагає від Конгресу виділення грошей на зброю

Міністр оборони США заявив, що ситуація на полі бою починає змінюватись на користь Росії, тому потрібно надати Україні військову допомогу якомога швидше.

Related video

Керівництво Пентагону вимагає від Конгресу фінансування для України, заявляючи про жахливу ситуацію на фронті та відсутність військового озброєння, яке затримується через нездатність Конгресу ухвалити пакет фінансування для країни, що воює. Про це повідомило Associated Press (АР) з посиланням на заяви керівники Пентагону перед комітетом з питань асигнувань Палати представників Конгресу США.

"Я просто скажу вам, що Україна зараз стикається з жахливими умовами на полі бою", — сказав генерал Кью Браун, голова Комітету з питань оборони Палати представників.

Міністр оборони Ллойд Остін, який сидів поруч з Брауном, сказав законодавцям, що час має значення.

"Ми вже бачимо, що ситуація на полі бою починає потроху змінюватися на користь Росії. Ми бачимо, як вони досягають поступових успіхів. Ми бачимо, що українцям доводиться нелегко тримати оборону", — сказав Остін.

Важливо

"Змушені платити життям": військовий пояснив, чим компенсовують брак снарядів

Як відзначило АР, такі похмурі оцінки прозвучали в той час, як республіканці в Палаті представників сперечаються щодо законопроєкту про зовнішню допомогу на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат ухвалив у лютому. Цей закон передбачає фінансування України, Ізраїлю та інших союзників, а також гуманітарну допомогу цивільному населенню в Газі та Україні і поповнення американських збройних сил для заміни озброєнь, відправлених в Україну.

Депутатка від штату Міннесота Бетті МакКолум, посилаючись на головнокомандувача збройними силами США в Європі Крістофера Каволі заявила, що якщо Конгрес не схвалить фінансування, Україна буде розгромлена Росією у 10 разів швидше.

"Без допомоги Сполучених Штатів в Україні буквально закінчаться боєприпаси, і Росія вб'є ще більше цивільних в Україні", — сказала МакКоллум.

Нагадаємо, 16 квітня Майк Джонсон представив чотири різні законопроєкти щодо військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на закритому засіданні Республіканської партії. Четвертий законопроєкт може стосуватись Тік-Току та арешту російських активів.

У Білому домі погодились розглянути усі чотири документи та висловили сподівання, що вони справді стануть виходом зі складної ситуації та нададуть можливість відправити Україні вкрай необхідну військову допомогу.