Ситуация в Украине ужасная: Пентагон требует от Конгресса выделения денег на оружие

Министр обороны США заявил, что ситуация на поле боя начинает меняться в пользу России, поэтому нужно предоставить Украине военную помощь как можно скорее.

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Руководство Пентагона требует от Конгресса финансирования для Украины, заявляя об ужасной ситуации на фронте и отсутствии военного вооружения, которое задерживается из-за неспособности Конгресса принять пакет финансирования для воюющей страны. Об этом сообщило Associated Press (АР) со ссылкой на заявления руководители Пентагона перед комитетом по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США.

"Я просто скажу вам, что Украина сейчас сталкивается с ужасными условиями на поле боя", — сказал генерал Кью Браун, председатель Комитета по вопросам обороны Палаты представителей.

Министр обороны Ллойд Остин, который сидел рядом с Брауном, сказал законодателям, что время имеет значение.

"Мы уже видим, что ситуация на поле боя начинает понемногу меняться в пользу России. Мы видим, как они достигают постепенных успехов. Мы видим, что украинцам приходится нелегко держать оборону", — сказал Остин.

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Как отметило АР, такие мрачные оценки прозвучали в то время, как республиканцы в Палате представителей спорят по законопроекту о внешней помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат принял в феврале. Этот закон предусматривает финансирование Украины, Израиля и других союзников, а также гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе и Украине и пополнение американских вооруженных сил для замены вооружений, отправленных в Украину.

Депутат от штата Миннесота Бетти МакКолум, ссылаясь на главнокомандующего вооруженными силами США в Европе Кристофера Каволи заявила, что если Конгресс не одобрит финансирование, Украина будет разгромлена Россией в 10 раз быстрее.

"Без помощи Соединенных Штатов в Украине буквально закончатся боеприпасы, и Россия убьет еще больше гражданских в Украине", — сказала МакКоллум.

Напомним, 16 апреля Майк Джонсон представил четыре различных законопроекта о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на закрытом заседании Республиканской партии. Четвертый законопроект может касаться Тик-Тока и ареста российских активов.

В Белом доме согласились рассмотреть все четыре документа и выразили надежду, что они действительно станут выходом из сложной ситуации и предоставят возможность отправить Украине крайне необходимую военную помощь.