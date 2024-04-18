"Вынуждены платить жизнью": военный объяснил, чем компенсируют нехватку снарядов

По словам украинского бойца, без значительного увеличения поставок боеприпасов и снарядов его бойцы будут вынуждены оставить свою линию удержания и отступить дальше вглубь украинской территории.

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Соотношение артиллерийского огня на поле боя составляет иногда 20 к 1 в пользу российских войск. Оккупанты постепенно продвигаются именно благодаря большему количеству снарядов. Зато украинской армии недостаток боеприпасов стоит жизни и времени. Об этом Foreign Policy рассказал украинский военнослужащий, имя и место службы которого не разглашают из соображений безопасности.

Разговор состоялся в конце марта, когда корреспондент Foreign Policy (FP) посетил участок фронта на востоке Украины, который ВСУ удерживают, несмотря на непрерывные наступательные действия российских войск.

"Когда я зашел на склад боеприпасов, я был поражен тем, насколько он был пуст. Вокруг нас стояло около двух десятков деревянных ящиков с артиллерийскими боеприпасами, в которых было 30 122-миллиметровых снарядов стандарта НАТО, полученных из пакистанских запасов, и 60 советских 122-миллиметровых снарядов из тех немногих остатков, оставшихся от украинских запасов, которые уменьшаются", — отметил журналист FP.

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Он спросил у украинского военнослужащего как удалось стабилизировать фронт после выхода из Авдеевки.

"Из-за нехватки снарядов мы вынуждены платить жизнями", — ответил он.

Боец уточнил, что "в хорошие дни" соотношение огня между ВСУ и оккупантами составляет 10-20 к 1 в пользу россиян, а "в плохие дни складывается впечатление, что они (оккупанты, — ред.) имеют неограниченные запасы".

По словам бойца, его бригада начала испытывать недостаток снарядов в феврале 2023 года, и с тех пор нехватка постоянно росла. Они не получали пополнения месяцами, и его бригада была вынуждена нормировать снаряды, открывая огонь только тогда, когда это было абсолютно необходимо для удержания своих позиций. Единственной причиной того, что подразделение этого бойца не отступило, по его словам, был исключительно "профессионализм и жертвенность украинских мужчин".

"Без боеприпасов нам приходится полагаться на наши резервы...большой ценой жизни" — сказал военнослужащий.

По мнению корреспондента FP, ситуация на линии фронта уже критическая, поскольку украинские войска пытаются удерживать свои позиции без боеприпасов, необходимых для их защиты. Этот тезис подтвердил украинский боец, отметив, что без значительного увеличения поставок боеприпасов его бойцы будут вынуждены оставить эту линию и отступить дальше вглубь украинской территории.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству PBS NewHour заявил, что статистика самолетов и снарядов показывает, что ВС РФ могут и в дальнейшем получать победы на линии фронта. По словам Зеленского в украинской армии в 30 раз меньше самолетов, и в 10 — снарядов.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала 17 апреля анонсировал поставки Украине первых боеприпасов уже в июне. По его словам, уже заключены договоры на закупку почти 200 000 единиц снарядов. Остальные 300 000 Прага закупит в ближайшей перспективе.