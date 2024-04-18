"Змушені платити життям": військовий пояснив, чим компенсовують брак снарядів

За словами українського бійця, без значного збільшення поставок боєприпасів та снарядів його бійці будуть змушені залишити свою лінію утримання і відступити далі вглиб української території.

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Співвідношення артилерійського вогню на полі бою становить подекуди 20 до 1 на користь російських військ. Окупанти поступово просуваються саме завдяки більшій кількості снарядів. Натомість українській армії нестача боєприпасів коштує життя та часу. Про це Foreign Policy розповів український військовослужбовець, ім'я та місце служби якого не розголошують з міркувань безпеки.

Розмова відбулась наприкінці березня, коли кореспондент Foreign Policy (FP) відвідав ділянку фронту на сході України, яку ЗСУ утримують, попри безперервні наступальні дії російських військ.

"Коли я зайшов на склад боєприпасів, я був вражений тим, наскільки він був порожній. Навколо нас стояло близько двох десятків дерев'яних ящиків з артилерійськими боєприпасами, в яких було 30 122-міліметрових снарядів стандарту НАТО, отриманих з пакистанських запасів, і 60 радянських 122-міліметрових снарядів з тих небагатьох залишків, що залишилися від українських запасів, які зменшуються", — зазначив журналіст FP.

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Він запитав в українського військовослужбовця як вдалося стабілізувати фронт після виходу з Авдіївки.

"Через брак снарядів ми змушені платити життями", — відповів він.

Боєць уточнив, що "у хороші дні" співвідношення вогню між ЗСУ і окупантами становить 10-20 до 1 на користь росіян, а "в погані дні складається враження, що вони (окупанти, — ред.) мають необмежені запаси".

За словами бійця, його бригада почала відчувати нестачу снарядів у лютому 2023 року, і з того часу нестача постійно зростала. Вони не отримували поповнення місяцями, і його бригада була змушена нормувати снаряди, відкриваючи вогонь лише тоді, коли це було абсолютно необхідно для утримання своїх позицій. Єдиною причиною того, що підрозділ цього бійця не відступив, за його словами, був виключно "професіоналізм і жертовність українських чоловіків".

"Без боєприпасів нам доводиться покладатися на наші резерви…великою ціною життя" — сказав військовослужбовець.

На думку кореспондента FP, ситуація на лінії фронту вже критична, оскільки українські війська намагаються утримувати свої позиції без боєприпасів, необхідних для їх захисту. Цю тезу підтвердив український боєць, зазначивши, що без значного збільшення поставок боєприпасів його бійці будуть змушені залишити цю лінію і відступити далі вглиб української території.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству PBS NewHour заявив, що статистика літаків та снарядів показує, що ЗС РФ можуть і надалі отримувати перемоги на лінії фронту. За словами Зеленського в української армії у 30 разів менше літаків, та у 10 — снарядів.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала 17 квітня анонсував постачання Україні перших боєприпасів уже в червні. За його словами, вже укладено договори на закупівлю майже 200 000 одиниць снарядів. Решту 300 000 Прага закупить у найближчій перспективі.