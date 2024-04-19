На місяць менше за інших: скільки живуть мобілізовані російські зеки

У Центрі нацспротиву зазначили, що армія окупантів наразі здебільшого поповнюється людьми, котрі відбувають покарання за різноманітні злочини у місцях позбавлення волі.

Related video

Завербовані у російських в'язницях військові не мають достатньої воєнної підготовки, а тому після відправки на фронт в середньому живуть не довше восьми місяців. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Ті контрактники, котрі потрапляють на фронт через підписання відповідного документу у тюрмі, живуть не більше восьми місяців. А це на цілий місяць менше, аніж встигали навоюватися завербовані у ПВК "Вагнер", — йдеться у повідомленні.

Головною причиною такої тенденції ЦНС назвав брак підготовки.

Важливо

Тисячі покинутих помешкань: окупанти почали нову хвилю конфіскації житла українців, — ЦНС

У Центрі нацспротиву зазначили, що здебільшого армія окупантів наразі поповнюється людьми, котрі відбувають покарання за різноманітні злочини у місцях позбавлення волі, і ця практика стала поширеною і на тимчасово окупованих територіях України.

"Окупанти та колаборанти "полюють" на місцевих і намагаються через каральні органи "виправити" ситуацію із браком мобілізаційного ресурсу і наповнити свою армію бодай так. При цьому не в силі забезпечити елементарними речами: аптечками, саперними лопатками і зрештою справною зброєю", — пояснили в ЦНС.

Кого ще відправляють воювати в Україну за даними ЦНС

16 квітня Центр нацспротиву повідомив, що Росія кидає на фронт чеченців, які попалися на вживанні або зберіганні наркотиків. Зокрема, одного чоловіка спіймали на вживанні марихуани та відправили воювати в Україну. Таким чином Кремль вдається до усіх можливих способів, щоб поповнити свої штурмові батальйони.

Як розповів місцевий правоохоронець, чеченців із залежностями відправляють на війну за "усним наказом" лідера Рамзана Кадирова.

Крім того, за даними ЦНС, на території Білорусі відбувається підготовка диверсійних груп для виконання завдань в Україні. Російські найманці проводили для білоруських спецпризначенців заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, а також із тактичної медицини.

Основним озброєнням для подібних загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети та кулемети Калашникова.

Нагадаємо, 18 квітня міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що мобілізація чоловіків, які перебувають в місцях позбавлення волі в Україні, дозволить розв'язати одразу дві проблеми: перенавантаження на українські в'язниці та потребу української армії в поповненні особовим складом. За його словами, кількість засуджених збільшується, а кількість виправних установ скорочується. Крім того, ув'язненим за колабораційну діяльність загрожує небезпека, адже їх не люблять інші категорії ув'язнених.

3 квітня Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти почали вербувати українців на тимчасово окупованих територіях для війни в Африці.