На месяц меньше других: сколько живут мобилизованные российские зэки

В Центре нацсопротивления отметили, что армия оккупантов сейчас в основном пополняется людьми, которые отбывают наказание за различные преступления в местах лишения свободы.

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Завербованные в российских тюрьмах военные не имеют достаточной военной подготовки, а потому после отправки на фронт в среднем живут не дольше восьми месяцев. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Те контрактники, которые попадают на фронт через подписание соответствующего документа в тюрьме, живут не более восьми месяцев. А это на целый месяц меньше, чем успевали навоеваться завербованные в ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении.

Главной причиной такой тенденции ЦНС назвал недостаток подготовки.

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Тысячи покинутых помещений: оккупанты начали новую волну конфискации жилья украинцев, — ЦНС

В Центре нацсопротивления отметили, что в основном армия оккупантов сейчас пополняется людьми, которые отбывают наказание за различные преступления в местах лишения свободы, и эта практика стала распространенной и на временно оккупированных территориях Украины.

"Оккупанты и коллаборационисты "охотятся" на местных и пытаются через карательные органы "исправить" ситуацию с нехваткой мобилизационного ресурса и наполнить свою армию хотя бы так. При этом не в силах обеспечить элементарными вещами: аптечками, саперными лопатками и в конце концов исправным оружием", — пояснили в ЦНС.

Кого еще отправляют воевать в Украину по данным ЦНС

16 апреля Центр нацсопротивления сообщил, что Россия бросает на фронт чеченцев, которые попались на употреблении или хранении наркотиков. В частности, одного мужчину поймали на употреблении марихуаны и отправили воевать в Украину. Таким образом Кремль прибегает ко всем возможным способам, чтобы пополнить свои штурмовые батальоны.

Как рассказал местный правоохранитель, чеченцев с зависимостями отправляют на войну по "устному приказу" лидера Рамзана Кадырова.

Кроме того, по данным ЦНС, на территории Беларуси происходит подготовка диверсионных групп для выполнения задач в Украине. Российские наемники проводили для белорусских спецназовцев занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, а также по тактической медицине.

Основным вооружением для подобных отрядов являются ручные противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы и пулеметы Калашникова.

Напомним, 18 апреля министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что мобилизация мужчин, находящихся в местах лишения свободы в Украине, позволит решить сразу две проблемы: перегрузку на украинские тюрьмы и потребность украинской армии в пополнении личным составом. По его словам, количество осужденных увеличивается, а количество исправительных учреждений сокращается. Кроме того, заключенным за коллаборационную деятельность грозит опасность, ведь их не любят другие категории заключенных.

3 апреля Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты начали вербовать украинцев на временно оккупированных территориях для войны в Африке.