У Росії заявили про модернізацію МіГ-31И: про яке поліпшення йдеться, — ЗМІ

На думку військових аналітиків, винищувач-перехоплювач після модернізації буде здатний "дотягнутися" до ключових об'єктів на території європейських країн блоку НАТО.

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У російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що висотний винищувач-перехоплювач МіГ-31И пройшов модернізацію, внаслідок якої літак отримав систему повітряного дозаправлення. Так носій ракет "Кинджал" нібито здатний розвивати стратегічну дальність, що дасть змогу завдавати ударів по ключових об'єктах НАТО. Про це 19 квітня повідомили оглядачі The Eurasian Times.

Автори матеріалу насамперед зазначили, що виникла певна плутанина в повідомленнях, оскільки носієм "гіперзвукових" ракет є МіГ-31К, а МіГ-31И, як пише агенція ТАСС, "це зовсім інший літак з іншими двигунами, іншою авіонікою, іншою ракетою", порівняно з МіГ-31К.

Водночас у російському Міноборони нібито заявили, що наразі завершено комплекс спеціальних робіт, унаслідок яких на всіх МіГ-31И "відновлено системи дозаправлення паливом у повітрі, а екіпажі літаків-носіїв пройшли необхідну льотну підготовку". При цьому зазначалося, що раніше подібна модернізація не проводилася через особливості конструкції винищувача.

"Це дасть змогу значно збільшити дальність літака. Фактично виходить, що літак стане стратегічним перехоплювачем і винищувачем-бомбардувальником. Збільшується можливість впливу на цілі, які знаходяться на великій глибині", — цитують росЗМІ екскомандувача 4-ї армії ВПС РФ генерала Валерія Горбенка.

Думка експертів

Зі свого боку в Eurasian Times підкреслили, що ці твердження поки що підтвердити не можна, однак, на думку індійського військового аналітика Віджайндера Тхакура, якщо ця інформація правдива, то більша частина Європи тепер буде вразливою для атак "Кинджалами". Технічно як дозаправник стане Іл-78М: з урахуванням того, що МіГ-31 потребує на борту до 17,7 тонни пального, "Іл" повинен буде нести достатньо пального для однієї-трьох повних дозаправленнь.

Такур додав, що МіГ-31И оснащений системою управління Fly By Wire (FBW) і може автономно досягати трьох параметрів запуску ракети "Кинджал": орієнтації, висоти й швидкості. Він зазначив, що наразі ця можливість доступна тільки льотчикам, які володіють видатними навичками та досвідом роботи на варіантах МіГ-31К.

Насамкінець оглядачі повідомили, що ще 2021 року російські авіабудівники отримали замовлення на модернізацію літаків МіГ-31К до варіанту МіГ-31И. І зрештою, імовірно, всі варіанти цього перехоплювача, що несуть ракети "Кинджал", отримають позначення МіГ-31И.

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