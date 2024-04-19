В России заявили о модернизации МиГ-31И: о каком улучшении идет речь, — СМИ

По мнению военных аналитиков, истребитель-перехватчик после модернизации будет способен "дотянуться" до ключевых объектов на территории европейских стран блока НАТО.

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В российских СМИ появилась информация о том, что высотный истребитель-перехватчик МиГ-31И прошел модернизацию, в результате которой самолет получили систему воздушной дозаправки. Таким образом носитель ракет "Кинжал" якобы способен развивать стратегическую дальность, что позволит наносить удары по ключевым объектам НАТО. Об этом 19 апреля сообщили обозреватели The Eurasian Times.

Авторы материала прежде всего отметили, что возникла определенная путаница в сообщениях, поскольку носителем "гиперзвуковых" ракет является МиГ-31К, а МиГ-31И, как пишет агентство ТАСС, "это совершенно другой самолет с другими двигателями, другой авионикой, другой ракетой" по сравнению с МиГ-31К.

Вместе с тем, в российском Минобороны якобы заявили, что в настоящее время завершен комплекс специальных работ, в результате которых на всех МиГ-31И "восстановлены системы дозаправки топливом в воздухе, а экипажи самолетов-носителей прошли необходимую летную подготовку". При этом отмечалось, что ранее подобная модернизация не проводилась из-за особенностей конструкции истребителя.

"Это позволит значительно увеличить дальность самолета. Фактически получается, что самолет станет стратегическим перехватчиком и истребителем-бомбардировщиком. Увеличивается возможность воздействия на цели, которые находятся на большой глубине", — цитируют росСМИ экс-командующего 4-й армией ВВС РФ генерала Валерия Горбенко.

Мнение экспертов

В свою очередь в Eurasian Times подчеркнули, что эти утверждения пока подтвердить нельзя, однако по мнению индийского военного аналитика Виджайндера Тхакура, если данная информация правдива, то большая часть Европы теперь будет уязвима для атак "Кинжалами". Технически в качестве дозаправщика выступит Ил-78М: с учетом того, что МиГ-31 требует на борту до 17,7 тонны топлива, Ил должен будет нести достаточно топлива для одной-трех полных дозаправок.

Такур добавил, что МиГ-31И оснащен системой управления Fly By Wire (FBW) и может автономно достигать трех параметров запуска ракеты "Кинжал": ориентации, высоты и скорости. Он отметил, что в настоящее время эта возможность доступна только летчикам, обладающим выдающимися навыками и опытом работы на вариантах МиГ-31К.

В завершении обозреватели сообщили, что еще в 2021 году российские авиастроители получили заказ на модернизацию самолетов МиГ-31К до варианта МиГ-31И. И в конечном итоге, предположительно, все варианты этого перехватчика, несущие ракеты "Кинжал", получат обозначение МиГ-31И.

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