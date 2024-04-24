Дрон із мініганом на борту: армії США запропонували БПЛА Mojave зі зброєю DAP-6 (відео)

Безпілотник оснастили двома гарматами Dillon Aero DAP-6 Minigun зі скорострільністю 3000 пострілів на хвилину. Під час випробувань така вогнева міць дозволила дрону за лічені секунди підірвати вантажний автомобіль.

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Компанія General Atomics має намір запропонувати армії США щось на кшталт гібрида безпілотника Mojave і MQ-1C Gray Eagle як нову збройну розвідувальну платформу. Особливістю зразка є інтегрований з БПЛА багатоствольний авіаційний кулемет Dillon Aero DAP-6 Minigun. Про досить оригінальне рішення американської компанії розповіли 23 квітня оглядачі The War Zone.

Зазначається, що безпілотник Mojave з мініганом DAP-6 вже брав участь у випробуваннях і під час першої демонстрації стрільби вразив кілька статичних цілей — серед них пікап Chevy, якого дрон розніс на шматки.

"Загалом за всі сім заходів було зроблено 10 000 пострілів патронами калібру 7,62х51 мм, тобто в середньому близько 1428 пострілів за захід", — пишуть оглядачі.

При цьому скорострільність гармати Minigun у капсулі DAP-6 становить 3 000 пострілів на хвилину, а оскільки на Mojave встановлено дві гармати, то загальна скорострільність безпілотника становить 6000 пострілів на хвилину.

Через те, що вага DAP-6 при повному завантаженні досягає 159 кг команді від розробників знадобилася велика винахідливість. Як повідомив журналістам старший директор з маркетингу General Atomics Марк Брінклі, їм довелося оновити апаратне і програмне забезпечення, а також провести низку наземних випробувальних стрільб для точного прицілювання гармат, що стріляють з фіксованого положення на крилах.

Артилерійська установка Dillon Aero DAP-6

"Щойно команда пілотів зрозуміла індивідуальні точки влучання снарядів, випущених із кожної гармати, ми змогли здійснити демонстраційний політ і вразити цілі з повітря", — пояснив Брінклі.

Представник компанії додав, що безпілотник використовував зброю без будь-яких інцидентів. Не було жодних проблем з вібрацією або віддачею. А результати тестування показали, що точність і ефективність зростатимуть у міру того, як розробники розвиватимуть цю платформу.

Брінклі також поділився планами зброярів. За його словами, в майбутньому безпілотник оснастять обертовими мініганами, які будуть встановлені на спеціальних кріпленнях. А в довгостроковій перспективі, розробники не виключають ідею інтеграції артилерійських установок для майбутніх місій БПЛА.

Раніше ми докладно писали про характеристики та призначення безпілотника Mojave від компанії General Atomics. Зокрема, БПЛА можна залучити для атаки, розвідки, а також як вузол зв'язку.