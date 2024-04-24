Дрон с миниганом на борту: армии США предложили БПЛА Mojave с орудием DAP-6 (видео)
Беспилотник оснастили двумя пушками Dillon Aero DAP-6 Minigun со скорострельностью 3000 выстрелов в минуту. Во время испытаний такая огневая мощь позволила дрону в считанные секунды взорвать грузовой автомобиль.
Компания General Atomics собирается предложить армии США нечто вроде гибрида беспилотника Mojave и MQ-1C Gray Eagle в качестве новой вооруженной разведывательной платформы. Особенностью образца является интегрированный с БПЛА многоствольный авиационный пулемет Dillon Aero DAP-6 Minigun. О достаточно оригинальном решении американкой компании рассказали 23 апреля обозреватели The War Zone.
Отмечается, что беспилотник Mojave с миниганом DAP-6 уже участвовал в испытаниях и в ходе первой демонстрации стрельбы поразил несколько статичных целей — в их числе пикап Chevy, которого дрон разнес в клочья.
"В общей сложности за все семь заходов было произведено 10 000 выстрелов патронами калибра 7,62х51 мм, то есть в среднем около 1428 выстрелов за заход", — пишут обозреватели.
При этом скорострельность пушки Minigun в капсуле DAP-6 составляет 3 000 выстрелов в минуту, а так как на Mojave установлены две пушки, то общая скорострельность беспилотника составила 6000 выстрелов в минуту.
Из-за того, что вес DAP-6 при полной загрузке достигает 159 кг команде от разработчиков потребовалась большая изобретательность. Как сообщил журналистам старший директор по маркетингу General Atomics Марк Бринкли, им пришлось обновить аппаратное и программное обеспечение, а также провести ряд наземных испытательных стрельб для точного прицеливания пушек, стреляющими из фиксированного положения на крыльях.
"Как только команда пилотов поняла индивидуальные точки попадания снарядов, выпущенных из каждой пушки, мы смогли совершить демонстрационный полет и поразить цели с воздуха", — пояснил Бринкли.
Представитель компании добавил, что беспилотник использовал оружие без каких-либо инцидентов. Не было никаких проблем с вибрацией или отдачей. А результаты тестирования показали, что точность и эффективность будут расти по мере того, как разработчики будут развивать данную платформу.
Бринкли также поделился планами оружейников. По его словам, в будущем беспилотник оснастят вращающимися миниганами, которые будут установлены на специальных креплениях. А в долгосрочной перспективе, разработчики не исключают идею интеграции артиллерийских установок для будущих миссий БПЛА.
Ранее мы подробно писали о характеристиках и предназначении беспилотника Mojave от компании General Atomics. В частности, БПЛА можно задействовать для атаки, разведки, а также в качестве узла связи.