Дрон с миниганом на борту: армии США предложили БПЛА Mojave с орудием DAP-6 (видео)

Беспилотник оснастили двумя пушками Dillon Aero DAP-6 Minigun со скорострельностью 3000 выстрелов в минуту. Во время испытаний такая огневая мощь позволила дрону в считанные секунды взорвать грузовой автомобиль.

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Компания General Atomics собирается предложить армии США нечто вроде гибрида беспилотника Mojave и MQ-1C Gray Eagle в качестве новой вооруженной разведывательной платформы. Особенностью образца является интегрированный с БПЛА многоствольный авиационный пулемет Dillon Aero DAP-6 Minigun. О достаточно оригинальном решении американкой компании рассказали 23 апреля обозреватели The War Zone.

Отмечается, что беспилотник Mojave с миниганом DAP-6 уже участвовал в испытаниях и в ходе первой демонстрации стрельбы поразил несколько статичных целей — в их числе пикап Chevy, которого дрон разнес в клочья.

"В общей сложности за все семь заходов было произведено 10 000 выстрелов патронами калибра 7,62х51 мм, то есть в среднем около 1428 выстрелов за заход", — пишут обозреватели.

При этом скорострельность пушки Minigun в капсуле DAP-6 составляет 3 000 выстрелов в минуту, а так как на Mojave установлены две пушки, то общая скорострельность беспилотника составила 6000 выстрелов в минуту.

Из-за того, что вес DAP-6 при полной загрузке достигает 159 кг команде от разработчиков потребовалась большая изобретательность. Как сообщил журналистам старший директор по маркетингу General Atomics Марк Бринкли, им пришлось обновить аппаратное и программное обеспечение, а также провести ряд наземных испытательных стрельб для точного прицеливания пушек, стреляющими из фиксированного положения на крыльях.

Артиллерийская установка Dillon Aero DAP-6

"Как только команда пилотов поняла индивидуальные точки попадания снарядов, выпущенных из каждой пушки, мы смогли совершить демонстрационный полет и поразить цели с воздуха", — пояснил Бринкли.

Представитель компании добавил, что беспилотник использовал оружие без каких-либо инцидентов. Не было никаких проблем с вибрацией или отдачей. А результаты тестирования показали, что точность и эффективность будут расти по мере того, как разработчики будут развивать данную платформу.

Бринкли также поделился планами оружейников. По его словам, в будущем беспилотник оснастят вращающимися миниганами, которые будут установлены на специальных креплениях. А в долгосрочной перспективе, разработчики не исключают идею интеграции артиллерийских установок для будущих миссий БПЛА.

Ранее мы подробно писали о характеристиках и предназначении беспилотника Mojave от компании General Atomics. В частности, БПЛА можно задействовать для атаки, разведки, а также в качестве узла связи.