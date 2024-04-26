Taurus для України: ексміністр оборони Британії розкритикував нерішучого Шольца

На думку Бена Воллеса, канцлеру Німеччини потрібно вирішити, чи зацікавлена його країна у виграші України чи ні.

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Ексглава Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна повинна якомога швидше отримати крилаті ракети Taurus Україні. Про це пише видання Die Zeit.

Серед іншого підставою для критики Воллеса стала непохитна позиція канцлера ФРН Олафа Шольца стосовно надання Києву крилатих ракет Taurus. Політик переконаний, що Шольц "має вирішити, хоче він, щоб Україна виграла війну чи ні".

"Хоча він розуміє побоювання ескалації, це безпідставно. Червоні лінії Росії — як крейда, стерта з дошки. Західні прихильники України наклали на себе обмеження, які були нелогічні й незрозумілі навіть росіянам", — стверджує колишній британський міністр.

За словами Воллеса, замість того, щоб заперечувати можливість поставок Taurus, Шольцу варто краще назвати умови, які б виправдали постачання цього озброєння.

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"Краще, ніж сказати "ні, я їх не доставлю", — це сказати "ми весь час стежимо за ситуацією, і якщо Росія буде продовжувати, ми розглянемо це. … Шольц, здається, не розуміє, що російському лідеру Володимиру Путіну допомагає твоя нерішучість та коливання відносно певних рішень або створюєш враження, що не знаходишся на одній хвилі зі своїми союзниками", — сказав Воллес.

10 квітня президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову Олаафа Шольца передати Києву Taurus. За його словами, Німеччина не є ядерною державою, а Taurus вважається найпотужнішою системою озброєння в країні.

Водночас Фокус писав, що в США переконані у можливості змінити думку Берліна стосовно постачання Taurus для ЗСУ після того, як Вашингтон передав Києву далекобійні ракети ATACMS.