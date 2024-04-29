Шанс для конструкції X2: Sikorsky візьме участь у створенні вертольота нового покоління NGRC

Американська компанія може запропонувати військовим конструкцію вертольота зі співвісним з'єднанням X2. При цьому конкурентом компанії виступить Airbus, яка може представити версію свого вертольота Racer.

Related video

Американська компанія з виробництва літальних апаратів, Sikorsky Aircraft, готується взяти участь у програмі НАТО зі створення вертольота нового покоління NGRC. Як зразок пропонується машина на основі конструкції високошвидкісного вертольота зі співвісним з'єднанням X2. Про це 26 квітня повідомили оглядачі Breaking Defense.

Зазначається, що конкурс НАТО дає можливість змінити стан справ для Sikorsky, чий проєкт Defiant X, розроблений спільно з Boeing, програв гелікоптеру Bell у тендері на майбутній штурмовик дальньої дії (FLRAA) для армії США 2022 року.

При цьому очікується, що найближчим часом вертоліт Raider X американських військ не експлуатуватимуть, оскільки армія скасувала програму Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Оглядачі звернули увагу, що обидва вертольоти засновані на технології X2. Таким чином для Sikorsky це буде третій шанс взяти участь у великому конкурсі вертольотів.

Важливо

Аргументоване скасування: чому США відмовились від проєкту гелікоптерів FARA

"Ми збираємося представити пропозицію для NGRC НАТО. У них зараз є контракт на дослідження концепцій літальних апаратів. Ми також збираємося представити одну пропозицію на основі X2", — заявив президент компанії Пол Леммо.

Крім Sikorsky у програмі зацікавилася компанія Airbus, яка може представити версію свого вертольота Racer, що перебуває на стадії розробки для цивільної авіації.

Вертоліт Airbus Racer зі штовхаючими гвинтами

Зазначимо, що американська компанія має в розпорядженні експериментальний вертоліт Sikorsky X2, який використовує концепцію випереджальної лопаті (ABC). Машина має два чотирилопатеві несучі гвинти, що обертаються в протилежних напрямках, і хвостовий штовхаючий повітряний гвинт.

Як кажуть розробники, апарат вагою 3,6 тонни має дальність польоту 1300 км, розвиваючи при цьому швидкість до 474 км/год. Утім, гелікоптер налітав лише 22 години, після чого Sikorsky закрив програму X2 ще у 2011 році.

Нагадаємо, NASA перевірили системи, які будуть використовуватися в майбутніх повітряних електричних таксі. Зокрема, було успішно завершено 12 тестових польотів, під час яких дослідники перевіряли, чи можуть два вертольоти уникнути зіткнення з іншими машинами.