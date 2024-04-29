Шанс для конструкции X2: Sikorsky примет участие в создании вертолета нового поколения NGRC

Американская компания может предложить военным конструкцию вертолета с соосным соединением X2. При этом конкурентом компании выступит Airbus, которая может представить версию своего вертолета Racer.

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Американская компания по производству летательных аппаратов, Sikorsky Aircraft, готовится принять участие в программе НАТО по созданию вертолета нового поколения NGRC. В качестве образца предлагается машина на основе конструкции высокоскоростного вертолета с соосным соединением X2. Об этом 26 апреля сообщили обозреватели Breaking Defense.

Отмечается, что конкурс НАТО дает возможность изменить положение дел для Sikorsky, чей проект Defiant X, разработанный совместно с Boeing, проиграл вертолету Bell в тендере на будущий штурмовик дальнего действия (FLRAA) для армии США в 2022 году.

При этом ожидается, что в ближайшее время вертолет Raider X американских войск не будет эксплуатироваться, так как армия отменила программу Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Обозреватели обратили внимание, что оба вертолета основаны на технологии X2. Таким образом для Sikorsky это будет третий шанс принять участие в крупном конкурсе вертолетов.

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"Мы собираемся представить предложение для NGRC НАТО. У них сейчас есть контракт на исследование концепций летательных аппаратов. Мы также собираемся представить одно предложение на основе X2", — заявил президент компании Пол Леммо.

Помимо Sikorsky в программе заинтересовалась компания Airbus, которая может представить версию своего вертолета Racer, находящегося в стадии разработки для гражданской авиации.

Вертолет Airbus Racer с толкающими винтами

Отметим, что американская компания имеет в распоряжении экспериментальный вертолет Sikorsky X2, который использует концепцию опережающей лопасти (ABC). Машина имеет два четырехлопастных несущих винта, вращающихся в противоположных направлениях, и хвостовой толкающий воздушный винт.

Как говорят разработчики, аппарат весом 3,6 тонны обладает дальностью полета 1300 км, развивая при этом скорость до 474 км/час. Впрочем, вертолет налетал всего лишь 22 часа, после чего Sikorsky закрыл программу X2 еще в 2011 году.

Напомним, NASA проверили системы, которые будут использоваться в будущих воздушных электрических такси. В частности, были успешно завершены 12 тестовых полетов, в ходе которых исследователи проверяли, могут ли два вертолета избежать столкновения с другими машинами.