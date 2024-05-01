"Проблеми" на Хмельницькій АЕС: росіяни намагаються посіяти паніку в Україні, — ISW

Аналітики зазначають, що російські джерела поширювали не тільки інформацію про підвищений рівень радіації в Хмельницькій і Рівненській областях, а й стверджували, що Київ проводить масштабну евакуацію населення з Харкова, оскільки ЗС РФ нібито готують наступ на обласний центр.

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Невстановлені особи, ймовірно росіяни, поширюють неправдиву інформацію про проблеми на Хмельницькій АЕС, щоб дискредитувати українську владу, посіяти паніку серед мешканців України та також поширити наратив про те, що Україна нібито ставить під загрозу окуповану РФ Запорізьку АЕС. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 30 квітня.

Український оператор "Енергоатом" 30 квітня повідомив, що анонімні Telegram-канали поширюють неправдиву інформацію про нібито аварійну ситуацію на Хмельницькій АЕС і підвищений рівень радіації у Хмельницькій та Рівненській областях.

Наступ на Харків

Кілька російських військкорів також поширювали відомості, спрямовані на створення паніки серед українців щодо можливого наступу на Харків. Кілька російських військкорів неправдиво стверджували, що Україна проводить масштабну евакуацію людей і підприємств із Харкова. Міністерство реінтеграції України повідомило, що Росія використовує українські ЗМІ, які публікують некоректні заголовки про евакуацію у своїх російських інформаційних операціях.

Інтерв'ю Дугіна Карлсону

Російський ультранаціоналістичний ідеолог і затятий прихильник війни в Україні Олександр Дугін в інтерв'ю американському телеведучому Такер Карлсону 29 квітня розповсюдив неправдиві відомості про те, що Захід нібито прагне знищити РФ через прихильність російського керівництва "традиційним цінностям". За словами Дугіна, Захід займається "русофобією", тому що Росія захищає "традиційні цінності", а Захід намагається їх викорінити.

Слова Дугіна узгоджуються з інформаційними операціями Кремля, мета яких — створити хибне уявлення про Росію як про цитадель християнства, культури та консервативних ідеалів. Однак у Росії регулярно піддаються репресіям релігійні групи, зокрема і в окупованій частині України. Ультранаціоналістична ідеологія потрібна РФ, щоб заручитися підтримкою для повномасштабного вторгнення в Україну і конфронтації із Заходом, зазначають аналітики ISW.

Нагадаємо, що 1 травня російські війська обстріляли Одесу: постраждали житлові будинки міста.

Також повідомлялося, що експерт пояснив, чи є в новому пакеті допомоги від США кошти від КАБ.