"Проблемы" на Хмельницкой АЭС: россияне пытаются посеять панику в Украине, — ISW

Аналитики отмечают, что российские источники распространяли не только информацию о повышенном уровне радиации в Хмельницкой и Ровненской областях, но и утверждали, что Киев проводит масштабную эвакуацию населения из Харькова, поскольку ВС РФ якобы готовят наступление на областной центр.

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Неустановленные лица, вероятно россияне, распространяют ложную информацию о проблемах на Хмельницкой АЭС, чтобы дискредитировать украинские власти, посеять панику среди жителей Украины и также распространить нарратив о том, что Украина якобы ставит под угрозу оккупированную РФ Запорожскую АЭС. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 30 апреля.

Украинский оператор "Энергоатом" 30 апреля сообщил, что анонимные Telegram-каналы распространяют ложную информацию о якобы аварийной ситуации на Хмельницкой АЭС и повышенном уровне радиации в Хмельницкой и Ровненской областях.

Наступление на Харьков

Несколько российских военкоров также распространяли сведения, направленные на создание паники среди украинцев по поводу возможного наступления на Харьков. Несколько российских военкоров ложно утверждали, что Украина проводит масштабную эвакуацию людей и предприятий из Харькова. Министерство реинтеграции Украины сообщило, что Россия использует украинские СМИ, которые публикуют некорректные заголовки об эвакуации в своих российских информационных операциях.

Интервью Дугина Карлсону

Российский ультранационалистический идеолог и ярый сторонник войны в Украины Александр Дугин в интервью американскому телеведущему Такер Карлсону 29 апреля распространил ложные сведения о том, что Запад якобы стремится уничтожить РФ из-за приверженности российского руководства "традиционным ценностям". По словам Дугина, Запад занимается "русофобией", потому что Россия защищает "традиционные ценности", а Запад пытается их искоренить.

Слова Дугина согласуются с продолжающимися информационными операциями Кремля, цель которых — создать ложное представление о России как об оплоте христианства, культуры и консервативных идеалов. Однако в России регулярно подвергаются репрессиям религиозные группы, в т.ч. и в оккупированной части Украины. Ультранационалистическая идеология нужна РФ, чтобы заручиться поддержкой для полномасштабного вторжения в Украину и конфронтации с Западом, отмечают аналитики ISW.

Напомним, что 1 мая российские войска обстреляли Одессу: пострадали жилые дома города.

Также сообщалось, что эксперт объяснил, есть ли в новом пакете помощи от США средства от КАБ.