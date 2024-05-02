Товари на 3 мільйони гривень: "Нова пошта" показала наслідки удару по терміналу (фото)

Як зазначили в компанії, на складі відділення була не зброя, як заявили в РФ, а 15,5 тонни товарів з інтернет-магазинів, із речами, дитячими іграшками, побутовою технікою та кормом для тварин.

Related video

Компанія "Нова пошта" показала наслідки ракетного удару по своєму першому депо і вантажному відділенню №4 в Одесі. Знищено товари на суму майже 3 мільйони гривень. Про це в четвер, 2 травня, повідомили на сторінці компанії у Facebook.

"У депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн. Щоб компенсувати вартість ваших посилок і вантажів, ми вже від самого ранку вам телефонуємо", — йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що російська ракета знищила 15,5 тонни замовлень клієнтів з інтернет-магазинів, серед яких були одяг, побутова техніка, дитячі іграшки та корм для тварин.

Фото: Нова Пошта

"А за версією ворога — тут зберігалася зброя", — йдеться в повідомленні компанії "Нова пошта".

Приміщення відновлять, а вартість посилок компенсують

Як раніше повідомив директор компанії Володимир Поперешнюк, усі 18 осіб, які були на зміні в момент удару, вчасно перейшли в бомбосховище, тому вижили.

Попершнюк додав, що компанія планує відновити приміщення, а також компенсувати клієнтам втрачений товар.

Ракетний удар по Одесі в ніч на 2 травня

У ніч з 1 на 2 травня росіяни вдарили по Одесі балістичними ракетами. За даними Одеської обласної військової адміністрації (ОВА), унаслідок обстрілу постраждали 14 осіб. На місці удару виникла масштабна пожежа.

Як розповів мер Одеси Геннадій Труханов, одну людину було госпіталізовано, іншим надали допомогу на місці.

Важливо

Ракетний обстріл Одеси: росіяни пошкодили представництво омбудсмана та лікарню (фото)

В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що за фактом порушення законів і звичаїв війни відкрито кримінальне провадження. Повідомляється, що пошкоджено адміністративну будівлю та складські приміщення пошти. Обхід території триває.

Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура

Днем раніше повідомлялося, що 1 травня Росія вдарила по Одесі. Пізно ввечері в місті прогриміла серія вибухів, повідомляв кореспондент Фокуса. В ОВА повідомили, що ЗС РФ атакували балістичними ракетами.

Раніше в ніч на 1 травня ЗС РФ завдали удару по Одесі балістичними ракетами, які російські війська випускали з території тимчасово окупованого Криму. Голова Одеської ОВА повідомив, що загинуло троє людей, ще троє дістали поранення.

Крім того, увечері 29 квітня росіяни атакували Одесу. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Унаслідок атаки загинули п'ятеро людей, 32 дістали поранення. Серед постраждалих виявився екснардеп Сергій Ківалов.