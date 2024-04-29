Ракетний обстріл Одеси: ЗС РФ убили двох людей і собаку, — ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримали восьмеро людей. Серед травмованих є 12-річний хлопчик, розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Увечері 29 квітня Збройні сили Російської Федерації атакували Одесу. В результаті ворожого обстрілу загинули двоє людей і собака. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram.

"На жаль, унаслідок російської ракетної атаки загинули двоє людей і собака", — сказав Олег Кіпер.

Він наголосив, що поранення різного ступеня важкості отримали восьмеро людей. Зокрема, серед травмованих є 12-річний хлопчик. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих…" — додав Олег Кіпер.

ЗС РФ атакували Одесу: що відомо

Увечері 29 квітня окупанти обстріляли Одесу. Внаслідок атаки пошкодження отримали житлові будинки та цивільна інфраструктура. За інформацією місцевого Telegram-каналу, російські військові обстріляли місто за допомогою балістичної ракети з касетною бойовою частиною. Також після ворожого обстрілу загорівся "замок Гаррі Поттера".

Нагадаємо, увечері 26 квітня російські окупанти обстріляли мирні міста України крилатими й аеробалістичними ракетами. У результаті вибухи пролунали в Харкові.

29 квітня в Міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що в результаті ворожих атак по Україні збільшилася кількість жертв через цивільного населення. Зокрема, у березні було вбито 604 людей унаслідок обстрілів.