ЗС РФ атакували Одесу балістикою з касетною бойовою частиною: є влучання та поранені

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, вісім людей отримали поранення внаслідок атаки РФ. Також пошкодження отримали житлові будинки й цивільна інфраструктура.

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Ввечері 29 квітня Збройні сили Російської Федерації атакували Одесу. У місті пролунали вибухи. Детальніше про наслідки ворожого удару розповідає Фокус.

О 18:28 у місцевому Telegram-каналі "Одесса Info" повідомили, що в місті пролунали вибухи. Українська протиповітряна оборона збила ракету, проте, за повідомленням очевидців, внаслідок уламків ракети є поранені. Пізніше в каналі зауважили, що відбулося влучання в ресторан.

В Telegram-каналі зазначили, що після атаки загорівся "Замок Гаррі Поттера".

"Ну, терористи. Мета була, мабуть, не одна, одну збив, а друга прилетіла", — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, ворог завдав удару по Одесі за допомогою ракети "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною. У результаті атаки є поранені громадяни.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що в результаті ворожої атаки по Одесі поранення отримали вісім людей. Крім цього, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

"На місці працюють всі відповідні служби. Прошу всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги!" — сказав він.

Нагадаємо, вночі 28 квітня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою чотирьох ударних безпілотників типу Shahed-131/136, запущених з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Крім цього, під час атаки ворог використав пʼять дронів невстановленого типу, які запустив з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Вночі 27 квітня окупанти атакували Україну за допомогою різних типів ракет. Аналітики відтворили рух повітряних цілей під час ворожого обстрілу.