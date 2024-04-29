ВС РФ атаковали Одессу баллистикой с кассетной боевой частью: есть попадания и раненые

По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, восемь человек получили ранения в результате атаки РФ. Также повреждения получили жилые дома и гражданская инфраструктура.

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Вечером 29 апреля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одессу. В городе прогремели взрывы. Подробнее о последствиях вражеского удара рассказывает Фокус.

В 18:28 в местном Telegram-канале "Одесса Info" сообщили, что в городе прогремели взрывы. Украинская противовоздушная оборона сбила ракету, однако, по сообщению очевидцев, в результате обломков ракеты есть раненые. Позже в канале отметили, что произошло попадание в ресторан.

В Telegram-канале отметили, что после атаки загорелся "Замок Гарри Поттера".

"Ну, террористы. Цель была, видимо, не одна, одну сбил, а вторая прилетела", — говорится в сообщении.

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В частности, враг нанес удар по Одессе с помощью ракеты "Искандер-М" с кассетной боевой частью. В результате атаки есть раненые граждане.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что в результате вражеской атаки по Одессе ранения получили восемь человек. Кроме этого, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

"На месте работают все соответствующие службы. Прошу всех оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги!" — сказал он.

Напомним, ночью 28 апреля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью четырех ударных беспилотников типа Shahed-131/136, запущенных с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Кроме этого, во время атаки враг использовал пять дронов неустановленного типа, которые запустил с временно оккупированной части Херсонской области.

Ночью 27 апреля оккупанты атаковали Украину с помощью различных типов ракет. Аналитики воссоздали движение воздушных целей во время вражеского обстрела.