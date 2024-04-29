ВС РФ атаковали Одессу баллистикой с кассетной боевой частью: есть попадания и раненые
По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, восемь человек получили ранения в результате атаки РФ. Также повреждения получили жилые дома и гражданская инфраструктура.
Вечером 29 апреля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одессу. В городе прогремели взрывы. Подробнее о последствиях вражеского удара рассказывает Фокус.
В 18:28 в местном Telegram-канале "Одесса Info" сообщили, что в городе прогремели взрывы. Украинская противовоздушная оборона сбила ракету, однако, по сообщению очевидцев, в результате обломков ракеты есть раненые. Позже в канале отметили, что произошло попадание в ресторан.
В Telegram-канале отметили, что после атаки загорелся "Замок Гарри Поттера".
"Ну, террористы. Цель была, видимо, не одна, одну сбил, а вторая прилетела", — говорится в сообщении.
В частности, враг нанес удар по Одессе с помощью ракеты "Искандер-М" с кассетной боевой частью. В результате атаки есть раненые граждане.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что в результате вражеской атаки по Одессе ранения получили восемь человек. Кроме этого, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
"На месте работают все соответствующие службы. Прошу всех оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги!" — сказал он.
Напомним, ночью 28 апреля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью четырех ударных беспилотников типа Shahed-131/136, запущенных с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Кроме этого, во время атаки враг использовал пять дронов неустановленного типа, которые запустил с временно оккупированной части Херсонской области.
Ночью 27 апреля оккупанты атаковали Украину с помощью различных типов ракет. Аналитики воссоздали движение воздушных целей во время вражеского обстрела.