Ракетный обстрел Одессы: ВС РФ убили двух человек и собаку, — ОВА

В результате вражеского обстрела ранения получили восемь человек. Среди травмированных есть 12-летний мальчик, рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Вечером 29 апреля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одессу. В результате вражеского обстрела погибли два человека и собака. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram.

"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли два человека и собака", — сказал Олег Кипер.

Он отметил, что ранения различной степени тяжести получили восемь человек. В частности, среди травмированных есть 12-летний мальчик. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших..." — добавил Олег Кипер.

ВС РФ атаковали Одессу: что известно

Вечером 29 апреля оккупанты обстреляли Одессу. В результате атаки повреждения получили жилые дома и гражданская инфраструктура. По информации местного Telegram-канала, российские военные обстреляли город с помощью баллистической ракеты с кассетной боевой частью. Кроме этого, после вражеского обстрела загорелся "Замок Гарри Поттера".

Напомним, вечером 26 апреля российские оккупанты обстреляли мирные города Украины крылатыми и аэробаллистическими ракетами. В результате взрывы прогремели в Харькове.

29 апреля в Министерстве обороны Великобритании рассказали, что в результате вражеских атак по Украине увеличилось количество жертв из-за гражданского населения. В частности, в марте было убито 604 человека в результате обстрелов.