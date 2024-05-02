Товары на 3 миллиона гривен: "Новая почта" показала последствия удара по терминалу (фото)

Как отметили в компании, на складе отделения находилось не оружие, как заявили в РФ, а 15,5 тонны товаров из интернет-магазинов, с вещами, детскими игрушками, бытовой техникой и кормом для животных.

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Компания "Новая почта" показала последствия ракетного удара по своему первому депо и грузовому отделению №4 в Одессе. Уничтожены товары на сумму почти в 3 миллиона гривен. Об этом в четверг, 2 мая, сообщили на страничке компании в Facebook.

"В депо и отделении вместе было 904 отправления на почти 3 млн грн. Чтобы компенсировать стоимость ваших посылок и грузов, мы уже с самого утра вам звоним", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что российская ракета уничтожила 15,5 тонны заказов клиентов из интернет-магазинов, среди которых были одежда, бытовая техника, детские игрушки и корм для животных.

Фото: Нова Пошта

"А по версии врага — здесь хранилось оружие", — говорится в сообщении компании "Новая почта".

Помещение восстановят, а стоимость посылок компенсируют

Как ранее сообщил директор компании Владимир Поперешнюк, все 18 человек, которые были на смене в момент удара, вовремя перешли в бомбоубежище, поэтому выжили.

Попершнюк добавил, что компания планирует восстановить помещение, а также компенсировать клиентам утраченный товар.

Ракетный удар по Одессе в ночь на 2 мая

В ночь с 1 на 2 мая россияне ударили по Одессе баллистическими ракетами. По данным Одесской областной военной администрации (ОВА), в результате обстрела пострадали 14 человек. На месте удара возник масштабный пожар.

Как рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов, один человек был госпитализирован, остальным оказали помощь на месте.

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Ракетный обстрел Одессы: россияне повредили представительство омбудсмена и больницу (фото)

В Одесской областной прокуратуре сообщили, что по факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство. Сообщается, что повреждено административное здание и складские помещения почты. Обход территории продолжается.

Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура

Днем ранее сообщалось, что 1 мая Россия ударила по Одессе. Поздно вечером в городе прогремела серия взрывов, сообщал корреспондент Фокуса. В ОВА сообщили, что ВС РФ атаковали баллистическими ракетами.

Ранее в ночь на 1 мая ВС РФ нанесли удар по Одессе баллистическими ракетами, которые российские войска выпускали с территории временно оккупированного Крыма. Глава Одесской ОГА сообщил, что погибли три человека, еще трое получили ранения.

Кроме того, вечером 29 апреля россияне атаковали Одессу. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате атаки погибли пять человек, 32 получили ранения. Среди пострадавших оказался экс-нардеп Сергей Кивалов.