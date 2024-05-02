На трьох напрямках загострилася ситуація: де на Сході тривають запеклі бої (відео)

Російські військові намагаються штурмувати позиції українських військових за допомогою різного виду озброєння — артилерії, танків, БПЛА й авіації, розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Related video

Найгарячішими напрямками на фронті є Бахмутський, Авдіївський і Новопавлівський. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина, окупанти намагалися прорвати лінію фронту. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Обстановка відносно загострилася, тривають важкі бої", — сказав Назар Волошин.

Він наголосив, що ситуація на фронті контролюється українськими військовими. Натомість окупанти намагаються перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту.

Важливо

"Травень буде непростий": чи буде наступ ЗС РФ у Харківській і Дніпровській областях, — ГУР

Волошин розповів, що окупанти зосередили основні зусилля на декількох напрямках, створивши певну перевагу в силах і засобах. Проте по всьому фронту ворог не припиняє активно атакувати, на деяких ділянках мав тактичні успіхи.

Російські військові не полишають спроб штурмувати позиції ЗСУ. Для цього противник використовує всі види озброєння, а саме артилерію, танки, безпілотні літальні апарати й авіацію, яка завдає шкоди інфраструктурі.

Речник ОСУВ додав, що мета окупантів — вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 2 квітня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що на російські військові концентрували удари по районах населених пунктів Стельмахівка та Берестове на Купʼянському напрямку. Проте ЗСУ покращили своє тактичне становище біля Синьківки, на північ від Купʼянська та в районі Серебрянського лісництва.

Того ж дня стало відомо, що поблизу одного із сіл у Донецькій області українські військові знищили 42 ворожі танки та бронемашини. Це вдалося зробити бійцям 58-ї бригади разом із підрозділами окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького, 762-ю бригадою охорони Державної спеціальної служби транспорту.