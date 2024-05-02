На трех направлениях обострилась ситуация: где на востоке продолжаются ожесточенные бои (видео)

Российские военные пытаются штурмовать позиции украинских военных с помощью различного вида вооружения — артиллерии, танков, БПЛА и авиации, рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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Самыми горячими направлениями на фронте являются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, оккупанты пытались прорвать линию фронта. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Обстановка относительно обострилась, продолжаются тяжелые бои", — сказал Назар Волошин.

Он отметил, что ситуация на фронте контролируется украинскими военными. Зато оккупанты пытаются перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта.

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Волошин рассказал, что оккупанты сосредоточили основные усилия на нескольких направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах. Однако по всему фронту враг не прекращает активно атаковать, на некоторых участках имел тактические успехи.

Российские военные не оставляют попыток штурмовать позиции ВСУ. Для этого противник использует все виды вооружения, а именно артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты и авиацию, которая наносит ущерб инфраструктуре.

Представитель ОСУВ добавил, что цель оккупантов — выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 2 апреля спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что российские военные концентрировали удары по районам населенных пунктов Стельмаховка и Берестовое на Купянском направлении. Однако ВСУ улучшили свое тактическое положение возле Синьковки, к северу от Купянска и в районе Серебрянского лесничества.

В тот же день стало известно, что вблизи одного из сел в Донецкой области украинские военные уничтожили 42 вражеских танка и бронемашины. Это удалось сделать бойцам 58-й бригады вместе с подразделениями отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого, 762-й бригадой охраны Государственной специальной службы транспорта.