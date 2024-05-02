На Сумському напрямку бійці ССО дронами знищили російський ЗРК "Бук" (відео)

Російські окупанти даремно намагалися врятувати техніку від вогню. Це вже третій знешкоджений на Сумському напрямку ворожий зенітно-ракетний комплекс за останній час.

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Під час роботи на Сумському напрямку оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1". Про це повідомляють у ССО.

По цілях було завдано вогневого ураження ударними дронами.

Як повідомляється, ворог марно намагався загасити вогонь і врятувати бойову техніку.

Український безпілотник поцілив точно в установку, заряджену ракетами.

"Унаслідок удару БПЛА було знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, а вогневу установку комплексу "Бук-М1" — пошкоджено", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що бійці ССО на Сумському напрямку виявили та знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук". Після цього на місце виведеного з ладу ЗРК прибув ще один "бук", по якому оператори завдали ще одного удару. Отже, за короткий проміжок часу було уражено два комплекси росіян.

Також Фокус 25 квітня писав, що оператори 3-го окремого полку ССО зафіксували "Бук-М1", який готувався до пуску ракет, але не встиг.

На початку квітня в Запорізькій області було знищено російський ЗРК "Бук". Після виявлення комплексу військ РФ за допомогою засобів аеророзвідки, українські артилеристи зуміли завдати удару, імовірно, ракетою РСЗВ М142 HIMARS.