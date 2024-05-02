На Сумском направлении бойцы ССО дронами уничтожили российский ЗРК "Бук" (видео)

Российские оккупанты зря пытались спасти технику от огня. Это уже третий обезвреженный на Сумском направлении вражеский зенитно-ракетный комплекс за последнее время.

Related video

Во время работы на Сумском направлении операторы одного из подразделений Сил специальных операций обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1". Об этом сообщают в ССО.

По целям было нанесено огневое поражение ударными дронами.

Как сообщается, враг тщетно пытался потушить огонь и спасти боевую технику.

Украинский беспилотник попал точно в установку, заряженную ракетами.

"В результате удара БПЛА была уничтожена пуско-зарядная установка с шестью ракетами, а огневая установка комплекса "Бук-М1" — повреждена", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 апреля стало известно, что бойцы ССО на Сумском направлении обнаружили и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук". После чего на место выведенного из строя ЗРК прибыл еще один "Бук", по которому операторы нанесли еще один удар. Итак, за короткий промежуток времени было поражено два комплекса россиян.

Также Фокус 25 апреля писал, что операторы 3-го отдельного полка ССО зафиксировали "Бук-М1", который готовился к пуску ракет. Но не успел.

В начале апреля в Запорожской области был уничтожен российский ЗРК "Бук". После обнаружения комплекса войск РФ с помощью средств аэроразведки, украинские артиллеристы сумели нанести удар, вероятно, ракетой РСЗО М142 HIMARS.