"Підриваються наші бійці і техніка": окупанти скаржаться на українські ДРГ з території Сумщини

Українські розвідувально-диверсійні групи посилили свою діяльність, що викликає занепокоєння у росіян.

Related video

Російські окупанти скаржаться, що українські ДРГ активізувалися з боку Сумщини і створюють проблему для їхнього особового складу та техніки. Про це розповів командир російської інженерно-саперної роти.

За його словами, українські розвідувально-диверсійні групи тут посилили свою діяльність, мінують територію, через що ЗС РФ несуть втрати.

"Тут поруч Сумська область. Тут ми проводимо інженерну розвідку місцевості, тому що з боку противника сюди постіно заходять ДРГ, ставлять міни і розтяжки. Противник тут посилив свою присутність", — розповів окупант.

Росіянин жаліється, що доводиться постійно працювати у "складних умовах, щоб захистити місцевих жителів".

Нагадаємо, що 2 травня в Державній прикордонній службі України розповіли, де найбільше диверсійних груп застосовує Росія. За словами представника відомства Андрія Демченка, не можна говорити про щоденні заходи ДРГ у Сумську область, але по кілька груп на тиждень все ж таки викриваються.

В НГУ 2 травня повідомили, що російські ДРГ намагаються дізнатися про слабкі місця української оборони у Харківській та Сумській областях. Є певна активізація на Куп’янському напрямку.