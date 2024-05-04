"Подрываются наши бойцы и техника": оккупанты жалуются на украинские ДРГ с территории Сумщины

Украинские разведывательно-диверсионные группы усилили свою деятельность, что вызывает беспокойство у россиян.

Related video

Российские оккупанты жалуются, что украинские ДРГ активизировались со стороны Сумщины и создают проблему для их личного состава и техники. Об этом рассказал командир российской инженерно-саперной роты.

По его словам, украинские разведывательно-диверсионные группы здесь усилили свою деятельность, минируют территорию, из-за чего ВС РФ несут потери.

"Здесь рядом Сумская область. Здесь мы проводим инженерную разведку местности, потому что со стороны противника сюда постоянно заходят ДРГ, ставят мины и растяжки. Противник здесь усилил свое присутствие", — рассказал оккупант.

Россиянин жалуется, что приходится постоянно работать в "сложных условиях, чтобы защитить местных жителей".

Напомним, что 2 мая в Государственной пограничной службе Украины рассказали, где больше всего диверсионных групп применяет Россия. По словам представителя ведомства Андрея Демченко, нельзя говорить о ежедневных мероприятиях ДРГ в Сумскую область, но по несколько групп в неделю все же разоблачаются.

В НГУ 2 мая сообщили, что российские ДРГ пытаются узнать о слабых местах украинской обороны в Харьковской и Сумской областях. Есть определенная активизация на Купянском направлении.