На завод зі збирання "Шахедів" в РФ, який атакують БпЛА, вербують українську молодь, — ЦНС

Вербування "активісти" завуалювали під конкурс, переможців якого працевлаштують на виробництво безпілотників.

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Кремлівський "Рух перших" вербує молодь на окупованих територіях на заводи із збирання "Шахедів". Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Кремль створив ціле павутиння псевдоволонтерських рухів, які мають на меті контролювати молодь та долучати її до антилюдської політики москви. Одним з таких є "Рух перших", який з перших днів окупації діє на тимчасово захоплених територіях України. Він добровільно-примусово поповнює свої ряди студентами захоплених ВНЗ, а сам процес курують "волонтери" з РФ за допомогою окупаційних адміністрацій", — йдеться в повідомленні.

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БпЛА знову долетів до заводу в Татарстані: працівників підприємства евакуювали

Зараз "активісти" руху вербують студентів до стажування в Алабузі в Татарстані на заводі з виробництва "Шахедів". Вербування "активісти" завуалювали під конкурс, переможців якого працевлаштують на виробництво безпілотників.

"Фактично росіяни планують використовувати гуманітарну кризу на ТОТ, аби вербувати українців до роботи на війну проти їхньої Батьківщини. Закликаємо саботувати такі ініціативи окупантів й не псувати собі життя. Пам’ятайте, Силам оборони відомі списки працівників заводів в Алабузі, а самі заводи є законною й головне доступною військовою ціллю", — нагадали в ЦНС.

Нагадаємо, що 15 квітня стало відомо, що українські хакери зламали російського виробника ударних дронів-камікадзе "Герань-2". Росіяни у листуванні та інших документах використовували шифровані назви. БпЛА були "човнами", а їхня вибухівка називається "бамперами". Розслідувачі наголошують, що особлива економічна зона "Алабуга" в Татарстані — законна військова ціль.

2 квітня українські БпЛА атакували завод в Татарстані. Ціллю атаки був об’єкт, який розташований на відстані понад 1000 кілометрів від України. На підприємстві збирають дрони-камікадзе "Шахед".

Вперше за час розв'язаної Росією війни в Україні українські дрони пролетіли близько 1300 кілометрів, щоб досягти цілі в російській республіці Татарстан.

Раніше повідомлялося, що в Курській області ППО збила повітряну кулю, запущену з "терористичною метою".